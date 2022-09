> in Walldürn in allen teilnehmenden Lokalen, bei der Tourist-Info, beim Rewe-Markt, der Sparkasse

Tickets für den "Nightgroove" gibt es ermäßigt im Vorverkauf bis einschließlich 30. September:

> in Walldürn in allen teilnehmenden Lokalen, bei der Tourist-Info, beim Rewe-Markt, der Sparkasse Neckartal-Odenwald und dem Bücherladen

> in Buchen bei der Sparkasse Neckartal-Odenwald

> als Onlineticket auf der Festivalhomepage zum Versand direkt nach Hause oder zur Abholung an der Abendkasse

Am Veranstaltungsabend ab 19 Uhr gibt es zudem Karten in jedem Lokal an der Abendkasse (19 Euro).