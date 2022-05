Das ist das Gesamtprogramm zur Wallfahrt 2022

Walldürn. (ac) Das Wallfahrtsprogramm 2022 steht. Gut vier Wochen sind es noch bis zur Hauptwallfahrtszeit. Das Gros der Pilgergruppen hat sich bereits bei der Wallfahrtsleitung gemeldet, die letzten offenen Fragen sind geklärt. "Viele Gruppen freuen sich auf ihr Kommen zum Gnadenort nach Walldürn und haben sich – vor allem mit Blick auf die Corona-Situation – intensiv vorbereitet", heißt es vonseiten der Seelsorgeeinheit. Zahlreiche Bischöfe werden den feierlichen Festgottesdiensten vorstehen. Zum Großen Blutfeiertag leitet erneut Erzbischof Stephan Burger das Pontifikalamt. Rund um den Wallfahrtsplatz wurden bereits die neuen Fahnen gehisst, und alle Türen der Basilika haben einen neuen Anstrich erhalten.

Vor der Hauptwallfahrtszeit

> Mittwoch, 25. Mai: 18.30 Uhr Vorabendmesse.

> Christi Himmelfahrt (Donnerstag, 26. Mai): 8 Uhr Hochamt für die Pfarrgemeinde und Pilger; 9.30 Uhr Hochamt für die Pfarrgemeinde und Pilger.

> Motorrad-Wallfahrt (Samstag, 4. Juni): 14 Uhr Hochamt für die Motorrad-Pilger, anschließend Segnung der Fahrerinnen und Fahrer sowie der Motorräder auf dem Schlossplatz.

> Pfingstsonntag (5. Juni): 8 Uhr Hochamt für die Pfarrgemeinde und Pilger; 9.30 Uhr Hochamt für die Pfarrgemeinde und Pilger.

> Pfingstmontag (6. Juni): 8 Uhr Hochamt für die Pfarrgemeinde und Pilger; 9.30 Uhr Hochamt für die Pfarrgemeinde und Pilger.

Am 12. Juni wird der Blutschrein feierlich geöffnet. Archivfotos: Marcel Ditrich

Hauptwallfahrtszeit

> Samstag, 11. Juni: 12.30 Uhr Pilgeramt für die Pfarrgemeinde Großwallstadt-Niedernberg; 17 Uhr Pilgeramt für Kupprichhausen; 18.30 Uhr Vorabendmesse.

> 1. Wallfahrtssonntag, 12. Juni (Eröffnung der Hauptwallfahrtszeit): 6.30 Uhr Pilgeramt für Helmstadt; 8 Uhr Pilgeramt für die Pfarrgemeinde Großwallstadt-Niedernberg; 9.30 Uhr Hochamt mit feierlicher Öffnung des Blutschreins durch Domkapitular Michael Hauser aus Freiburg (Teilnahme: Laudenberg); 14 Uhr Andacht zu Ehren des Heiligen Bluts; 18.30 Uhr Hochamt für die Pfarrgemeinde.

> Montag, 13. Juni (Wallfahrtstag für Mömbris): 8 Uhr Pilgeramt; 10 Uhr Pontifikalamt für die Pilger aus Mömbris, Külsheim, Uissigheim und Eiersheim mit Abt Michael Reepen aus Münsterschwarzach; 14 Uhr Andacht zu Ehren des Heiligen Bluts; 18.30 Uhr heiliges Amt; 19.30 Uhr Ankunft der Kölner Fußwallfahrt am Friedhof, anschließend Einzug in die Basilika.

> Dienstag, 14. Juni (Wallfahrtstag für Köln-Porz-Urbach): 7 Uhr Pilgeramt für Hundheim-Steinbach; 9.30 Uhr Pontifikalamt für die Pilger aus Köln mit Weihbischof Dr. Thomas Löhr aus Limburg; 14 Uhr Andacht zu Ehren des Heiligen Bluts; 18.30 Uhr heiliges Amt.

> Mittwoch, 15. Juni (Wallfahrtstag für Fulda-Baunatal-Eichsfeld): 8 Uhr Pilgeramt; 12 Uhr Ankunft und Einzug mit Fußfall der Fulda-Baunatal-Eichsfelder Fußwallfahrer, anschließend Pontifikalamt mit Bischof Dr. Michael Gerber aus Fulda (Teilnahme: Kreuzebra); 16 Uhr Andacht zu Ehren des Heiligen Bluts; 18.30 Uhr Vorabendmesse zu Fronleichnam.

> Fronleichnam (Donnerstag, 16. Juni): 7.30 Uhr Pilgeramt; 9 Uhr Hochamt mit Wallfahrtsleiter Josef Bregula, anschließend Fronleichnamsprozession; 14 Uhr Andacht zu Ehren des Heiligen Bluts; 18.30 Uhr Hochamt für die Pfarrgemeinde.

> Freitag, 17. Juni (Wallfahrtstag für Heidingsfeld): 8 Uhr Pilgeramt; 9.30 Uhr Hochamt (Teilnahme: Erlenbach/Main); 11 Uhr Pilgeramt für die Seelsorgeeinheit Krautheim-Ravenstein-Assamstadt; 14 Uhr Andacht zu Ehren des Heiligen Bluts; 18.30 Uhr heiliges Amt; 19.30 Uhr Pilgeramt für Heidingsfeld und Höchberg; 20.45 Uhr Lichterprozession.

> Samstag, 18. Juni: 8 Uhr Pilgeramt für Heidingsfeld und Höchberg; 9.30 Uhr Hochamt (Teilnahme: Ransbach-Baumbach); 13.30 Uhr Andacht zu Ehren des Heiligen Bluts; 16 Uhr Pilgeramt für Aschaffenburg-Schweinheim; 17 Uhr Pilgeramt für Alzenau, Wasserlos, Hörstein, Kleinwelzheim, Großkrotzenburg; 18.30 Uhr Vorabendmesse.

> 2. Wallfahrtssonntag, 19. Juni: 6.30 Uhr Pilgeramt für Gerchsheim, Igersheim und Kleinrinderfeld; 8 Uhr Pilgeramt für Niedersteinbach-Brücken und Seelsorgeeinheit Buchen; 9.30 Uhr Pontifikalamt mit Weihbischof Florian Wörner aus Augsburg (Teilnahme: Bad Schönborn-Mingolsheim, Rodgau Nieder-Roden, Großkrotzenburg und Hettstadt); 14 Uhr Andacht zu Ehren des Heiligen Bluts; 15 Uhr Pilgeramt für Leidersbach; 17 Uhr Pilgeramt für Lohr; 18.30 Uhr Hochamt für die Pfarrgemeinde.

> Montag, 20. Juni: 9.30 Uhr Hochamt; 14 Uhr Andacht zu Ehren des Heiligen Bluts; 18.30 Uhr heiliges Amt.

> Dienstag, 21. Juni: 8 Uhr Pilgeramt; 9.30 Uhr Hochamt für Schmitten/Reifenberg; 14 Uhr Andacht zu Ehren des Heiligen Bluts; 16 Uhr Pilgeramt für Tauberbischofsheim; 18.30 Uhr heiliges Amt.

> Mittwoch, 22. Juni: 8 Uhr Pilgeramt für Dieburg; 9.30 Uhr Hochamt für Pfarrverbund Rödermark (Ober-Roden-Urberach); 14 Uhr Andacht zu Ehren des Heiligen Bluts; 18.30 Uhr heiliges Amt.

> Großer Blutfeiertag (Donnerstag, 23. Juni): 7.30 Uhr Pilgeramt; 9.30 Uhr Pontifikalamt mit Erzbischof Stephan Burger aus Freiburg, anschließend Große Blutprozession; 14 Uhr Andacht zu Ehren des Heiligen Bluts; 20 Uhr Hochamt für die Pfarrgemeinde, anschließend Lichterprozession.

> Hochfest Herz-Jesu (Freitag, 24. Juni): 8 Uhr Pilgeramt; 10 Uhr Hochamt (Herz-Jesu-Familien, Nordbaden); 14 Uhr Andacht zu Ehren des Heiligen Bluts; 18.30 Uhr heiliges Amt; 20 Uhr Pilgeramt für Waldstetten.

> Samstag, 25. Juni: 8 Uhr Pilgeramt für Bürgstadt; 9.30 Uhr Hochamt; 11 Uhr Pilgeramt für Johannesberg und Glattbach, Ubstadt-Weiher, Mömlingen, Großostheim; 13.30 Uhr Andacht zu Ehren des Heiligen Bluts; 16.15 Uhr Pilgeramt für Seligenstadt, Hanau-Kesselstadt; 18.30 Uhr Vorabendmesse.

> 3. Wallfahrtssonntag, 26. Juni (Familiensonntag): 7.30 Uhr Pilgeramt; 9.30 Uhr Pontifikalamt mit Weihbischof Peter Birkhofer aus Freiburg (Teilnahme: Miltenberg, Wenschdorf und Großheubach, Viernheim); 11.30 Uhr Pilgeramt für die Pfarreiengemeinschaft St. Antonius Erftal und Höhen; 14 Uhr Andacht zu Ehren des Heiligen Bluts; 17 Uhr Pilgeramt für Aschaffenburg; 18.30 Uhr Hochamt für die Pfarrgemeinde.

> Montag, 27. Juni: 9.30 Uhr Hochamt; 14 Uhr Andacht zu Ehren des Heiligen Bluts; 18.30 Uhr heiliges Amt.

> Walldürner Krankentag (Dienstag, 28. Juni): 8 Uhr Pilgeramt; 9.30 Uhr Pontifikalamt mit Generalabt em. Thomas Handgrätinger OPraem aus Windberg, mit Krankensalbung; 14 Uhr Andacht zu Ehren des Heiligen Bluts mit Krankensegen; 18.30 Uhr heiliges Amt.

> Frauenwallfahrt (Mittwoch, 29. Juni): 8 Uhr Pilgeramt; 9.30 Uhr Einstimmung zum Frauenwallfahrtstag; 10 Uhr Hochamt mit Hochschulpfarrer Burkhard Hose aus Würzburg; 14 Uhr Andacht mit Ansprache von Dr. theol. Katharina Ganz, Generaloberin der Oberzeller Franziskanerinnen bei Würzburg; 18.30 Uhr heiliges Amt; 20 Uhr Frauenliturgie und Lichterprozession.

> Kleiner Blutfeiertag (Donnerstag, 30. Juni; Krankentag, Antoniusfeier): 8 Uhr Pilgeramt; 9.30 Uhr Pontifikalamt mit Weihbischof Dr. Dr. Christian Würtz aus Freiburg, mit Krankensegen und Segnung der Antoniusbrötchen; 14 Uhr Andacht zu Ehren des Heiligen Bluts; 15 Uhr Pilgeramt für die Senioren Großwallstadt; 17.45 Uhr Rosenkranzgebet; 18.30 Uhr heiliges Amt.

> Freitag, 1. Juli: 8 Uhr Pilgeramt; 9.30 Uhr Hochamt; 14 Uhr Andacht zu Ehren des Heiligen Bluts; 18.30 Uhr heiliges Amt.

> Samstag, 2. Juli: 8 Uhr Pilgeramt für Faulbach; 9.30 Uhr Hochamt; 11 Uhr Pilgeramt für Lauda-Königshofen, Röllbach, Hobbach; 13.30 Uhr Andacht zu Ehren des Heiligen Bluts; 16 Uhr Pilgeramt für Schöllkrippen; 18.30 Uhr Vorabendmesse (Teilnahme: Bensheim).

> 4. Wallfahrtssonntag, 3. Juli (Wallfahrt der Heimatvertriebenen, Aussiedler und ausländischen Mitbürger): 5 Uhr Pilgeramt für Bad Mergentheim; 6.30 Uhr Pilgeramt für Röttbach-Oberndorf und Umgebung; 8 Uhr Pilgeramt; 9.30 Uhr Pontifikalamt mit Bischof em. Mons. Frantisek Radkovksý aus Pilsen (Ackermann-Gemeinde); 12 Uhr Pilgeramt für Rüdenau-Breitendiel-Mainbullau; 14 Uhr Andacht zu Ehren des Heiligen Bluts; 18.30 Uhr Hochamt für die Pfarrgemeinde.

> Montag, 4. Juli: 9.30 Uhr Hochamt; 14 Uhr Andacht zu Ehren des Heiligen Bluts; 18.30 Uhr heiliges Amt.

> Dienstag, 5. Juli: 8 Uhr Pilgeramt; 9.30 Uhr Hochamt; 14 Uhr Andacht zu Ehren des Heiligen Bluts; 18.30 Uhr heiliges Amt.

> Seniorentag (Mittwoch, 6. Juli): 8 Uhr Pilgeramt; 9.30 Uhr Hochamt (Teilnahme: Motorradfahrer Militärseelsorge Veitshöchheim); 14 Uhr gemeinsames Rosenkranzgebet; 14.30 Uhr Pontifikalamt mit Bischof em. Friedhelm Hofmann aus Würzburg; 18.30 Uhr heiliges Amt.

> Tag der heiligen Rita (Donnerstag, 7. Juli; Tag für geistliche Berufungen): 8 Uhr Pilgeramt; 9.30 Uhr Pontifikalamt mit Weihbischof Dr. Udo Markus Bentz aus Mainz, für lebende und verstorbene Ritaschwestern, mit Rosenweihe; 14 Uhr Andacht zu Ehren des Heiligen Bluts, mit Rosenweihe; 17.45 Uhr Rosenkranzgebet; 18.30 Uhr heiliges Amt.

> Freitag, 8. Juli (Wallfahrtstag der Seelsorgeeinheit Walldürn): 8 Uhr Pilgeramt; 9.30 Uhr Hochamt; 14 Uhr Andacht zu Ehren des Heiligen Bluts; 18.30 Uhr Pilgeramt für die Gemeindemitglieder unserer Seelsorgeeinheit.

> Samstag, 9. Juli: 8 Uhr Pilgeramt; 9.30 Uhr Hochamt (Teilnahme: Neubrunn); 13.30 Uhr Andacht zu Ehren des Heiligen Bluts; 14.45 Uhr Pilgeramt für Pflaumheim, Dammbach, Erlenbach; 16.30 Uhr Pilgeramt für Rodenbach; 18.30 Uhr Vorabendmesse; 20 Uhr gestaltete eucharistische Anbetung "Stay & Pray – bleiben und beten".

> 5. Wallfahrtssonntag, 10. Juli (Abschluss der Hauptwallfahrtszeit): 6 Uhr Pilgeramt für Löffelstelzen; 8 Uhr Pilgeramt für Holzkirchhausen; 9.30 Uhr Pontifikalamt mit Weihbischof Matthäus Karrer aus Rottenburg-Stuttgart; 14 Uhr Andacht zu Ehren des Heiligen Bluts; 18 Uhr feierlicher Abschlussgottesdienst mit Schließung des Blutschreins, anschließend Abschlusslichterprozession durch die Wallfahrtsstadt.

Nach der Hauptwallfahrtszeit

> Hochfest Maria Aufnahme in den Himmel (Montag, 15. August): 8 Uhr Hochamt für die Pfarrgemeinde und Pilger; 18.30 Uhr Hochamt für die Pfarrgemeinde und Pilger mit Weihe der Kräuterbüschel.

> Fahrrad-Wallfahrt (Samstag, 10. September): 13.30 Uhr Hochamt für die Fahrrad-Pilger, anschließend Segnung der Radlerinnen und Radler sowie Fahrräder auf dem Wallfahrtsplatz.

> Jugend-Wallfahrt (Samstag, 17. September): 8 Uhr Laudes in der Wallfahrtsbasilika; 10 Uhr Eröffnung der Ausstellung "Die eucharistischen Wunder der Welt" des Seligen Carlo Acutis im katholischen Gemeindezentrum; 14.30 Uhr eucharistische Lobpreisandacht in der Basilika; 18 Uhr Jugend betet Rosenkranz in der Basilika; 18.30 Uhr Jugendgottesdienst unter Mitgestaltung der Gruppe "You(th)" in der Basilika, anschließend Friedensprozession zur Kirche St. Marien; 20.30 Uhr Taizé-Gebet in der Kirche St. Marien.

> Transitus des heiligen Franziskus von Assisi (Montag, 3. Oktober): 8 Uhr Hochamt für die Pfarrgemeinde und Pilger; 14 Uhr Lobpreisandacht mit Haustiersegnung vor der Kirche St. Marien; 18.30 Uhr Transitus in der Basilika (Gedenken an den Heimgang des heiligen Franziskus).

> Hochfest des heiligen Franziskus von Assisi (Dienstag, 4. Oktober): 8 Uhr Hochamt für die Pfarrgemeinde und Pilger; 17.45 Uhr Franziskus-Rosenkranz; 18.30 Uhr Pilgergottesdienst und Hochamt zu Ehren des heiligen Franziskus.

> Treffen der Pilgerführer (Samstag, 15. Oktober): 9.30 Uhr Pilgergottesdienst, anschließend Treffen der Pilgerführerinnen und -führer; 15 Uhr Andacht und Verabschiedung; 18.30 Uhr Vorabendmesse.

> Abschluss der Wallfahrtssaison (Sonntag, 16. Oktober): 8 Uhr Hochamt für die Pfarrgemeinde und Pilger; 9.30 Uhr Abschlussgottesdienst der Wallfahrtssaison und Hochamt für die Pfarrgemeinde; 17 Uhr Rosenkranz.

