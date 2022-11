Walldürn. (pm) Auszubildende aus dem Braun-Werk haben gemeinsam mit dem Biotopschutzbund 20 Obstbäume gepflanzt, um vor Ort das Bewusstsein für Nachhaltigkeit und natürliche Klimaschutzlösungen zu schärfen. Langfristiges Ziel des Pflanzprojekts ist es, in den kommenden Jahren eine Streuobstwiese am Römerbad entstehen zu lassen. Dazu sollen die Bäume so gepflanzt werden, dass sie die Gebäudemauern der antiken Siedlung nachstellen und die Historie dieses besonderen Ortes visualisieren. Gleichzeitig sollen die in Vergessenheit geratenen Ur-Obstbäume neu aufblühen.

Zu Beginn der Pflanzaktion in der Nähe des Römerbads erläuterte Georg Hussong vom Biotopschutzbund den geschichtlichen Hintergrund der Umgebung. Bereits zwischen 150 v. Chr. bis 260 n. Chr. errichteten die Römer eine Siedlung auf dem Gelände. Unter der fachlichen Anleitung der Naturschützer pflanzten die Auszubildenden die Bäume ein, gossen sie und bedeckten sie anschließend mit Hackgut. Neben acht verschiedenen Ur-Obstsorten wie dem "Apfelberger Zuckeräpfelchen" entschied sich der Braun-Nachwuchs für Wildfrüchte wie die Heckenkirsche oder die Felsenbirne. Die im vergangenen Jahr gepflanzten Bäume und Sträucher haben den sehr trockenen Sommer gut überstanden und tragen wohl bald Früchte.