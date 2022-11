Kenntnisreich erzählte Pfeiffer in mehreren Kapiteln über verschiedene Häuserrubriken. Beim Thema Versorgung etwa erinnerte er an die Poststelle im Ort, an die Rippberger Tankstelle, an Bäckereien und Lebensmittelgeschäfte. Salzheringe gab es damals aus dem Fass, Zucker in Spitztüten und Bonbons aus dem Glas – für einen Pfennig das Stück. Erinnerungen wurden wach, wo man sein täglich Brot kaufte und welcher Metzger die beste "Hausmacher Worscht" weit und breit machte.

Im ersten Abschnitt seines Vortrags beleuchtete Pfeiffer der Reihe nach die Rippberger Gaststätten und deren große Bedeutung für das Dorfgeschehen rund ums Jahr. Dazu zählte auch die Gaststätte in der alten Sporthalle, die 1958 unter Bürgermeister Robert Kreuzer gebaut worden war. Zur Blütezeit des Rippberger Fremdenverkehrs in den 60er und 70er Jahren gab der Pächter dort täglich noch mehr als 100 Mittags- und Abendessen aus. Das war die Zeit, als im Haus Karl Gärtner noch Haushaltswaren und Souvenirs für Touristen im staatlich anerkannten Erholungsort Rippberg verkauft wurden.

Ortsvorsteher Wolfgang Stich begrüßte die Gäste zu einem Event im Rahmen der Feierlichkeiten zum Jubiläum der Ersterwähnung Rippbergs vor 825 Jahren . Manfred Pfeiffer hieß ausdrücklich auch die "ausgewanderten Rippberger" willkommen, die es an diesem Abend ins Marsbachtal zurückgezogen hatte. Als Pfeiffer dann rund 35 traditionelle Rippberger Häusernamen aufzählte, ging raunendes Lächeln durch die Reihen, denn sofort waren sie für viele gleich wieder präsent: die Erinnerungen an längst vergangene Zeiten.

Rippberg. Mehr als 100 Besucher zog es am Samstagabend zum Vortrag von Manfred Pfeiffer in die Rippberger Sporthalle. Aus seiner akribisch zusammengetragenen Faktensammlung heraus erzählte er Details, die vielen nun den Blick auf die Geschichte ihres Ortes erhellen.

Stellvertretend für viele Rippberger Elternhäuser würdigte Pfeiffer zu Vortragsbeginn sein eigenes, längst abgerissenes und zitierte dazu den Sinnspruch: "Darinnen meine Wiege steht, darin ich lernt mein erst Gebet, darin fand Spiel und Lust stets Raum, darin träumt ich den ersten Traum."

Blütezeit des Fremdenverkehrs

Auffällig viele Schuster gab es noch vor vielen Jahrzehnten im Ort. Sparsamer als heute war die Zeit: Selbst der kaputte Lederball des Sportvereins wurde damals nicht etwa einfach neu gekauft. Er wurde zum Schuster getragen und dort von ihm geflickt. Im Milchhäusle – zugleich Standort des Spritzenwagens der freiwilligen Feuerwehr und der öffentlichen Viehwaage – gab es einen Arrestraum. So gar nicht zur Milch passend, war er zugleich Ausnüchterungszelle. Auch eine Sammelstelle für Pilze und Beeren, die die Rippberger in den umliegenden Wäldern gesammelt hatten, gab es damals im Ort, um sich in ärmlichen Zeiten etwas dazuverdienen zu können.

Natürlich durfte Pfeiffers Blick auf Wasserschloss, Schloss, Pfarrkirche und Bergkirche nicht fehlen. In der befinden sich noch heute Reste des ältesten badischen Orgelprospekts aus dem 17. Jahrhundert.

An insgesamt 75 Häuser samt Menschen und Anekdoten über sie erinnerte Pfeiffer bei seinem Vortragsabend. Ein posthumer Applaus wurde an diesem Abend Egbert Hennig zuteil, der in Rippberg über Jahre hinweg Hunderte heute zeitgeschichtlich wertvolle Bilder geschossen hat. Begleitend zu Pfeiffers Vortrag war ein großer Teil davon an diesem Abend ausgestellt worden.

Dorfgeschichte vom Dachboden

"Das alles darf nicht in Vergessenheit geraten", war unter den Zuhörenden aufzuschnappen, und: "Das alles gehört gesammelt und archiviert." Und genau das, ist jetzt auch geplant. So soll der Vortrag Pfeiffers nun zu einem Buch aufbereitet werden. Über die Abendgäste hinaus ruft Ortsvorsteher Wolfgang Stich die Bevölkerung dazu auf, für dieses Buch in Familienschatzkisten und Dachböden nach Beiträgen zu stöbern, die dazu geeignet erscheinen, die Dorfgeschichte zu dokumentieren. Vom alten Foto bis zum anderweitigen Dokument soll so zusammengetragen werden, was die Rippberger Ortshistorie nachzuzeichnen hilft. Stich: "Sie können ebenso gut Ihre Erinnerungen aufschreiben und einreichen. Wer lediglich darüber erzählen möchte, ist ebenfalls herzlich willkommen." Ansprechpartner ist die Ortsverwaltung Rippberg unter Tel. 228 oder per E-Mail (tanja.weismann@wallduern.de).

Vergnügliches Bewirtungshighlight des Abends waren leckere Laugenpizzen, die eifrige Helferhände im Rippberger mobilen Holzbackofen eigens frisch zubereitet hatten.

Zu guter Letzt lüftete Manfred Pfeiffer das Geheimnis, warum die Menschen im Ort zur Fastnacht als "Rippberger Bachscheißer" betitelt werden: Die Häuserzeile im Von-Echter-Ring entlang des Marsbachs ("Klein-Venedig") war jahrhundertelang mit Plumpsklos ausgestattet, die in den Bach hinein entleerten.

Zum Abschluss lud Pfeiffer die Abendgäste zum Singen des Badnerlieds ein – und überraschte mit der von ihm geschriebenen "Rippberger Strophe": Im wunderschönen Odenwald mit Bächlein zwei im Tal, liegt Rippberg, du mein Heimatort, dem schönsten allemal.

Am 15. Januar 2023, kündigte der Ortsvorsteher an, werde es den nächsten Anekdotenabend geben. Dann unter dem Titel: "Fremdenverkehrsort Rippberg – als wir mehr Gäste als Einwohner hatten".