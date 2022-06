Walldürn. (RNZ) 225 Pilger der traditionsreichen Kölner Fußwallfahrt sind am Montagabend nach einer langen Reise in der Wallfahrtsstadt im Odenwald angekommen. Nach dem Einzug in die Basilika gab es noch am Abend zusammen mit Brudermeister Stefan Beßlich und Wallfahrtsleiter Pater Josef Bregula eine feierliche Begrüßungsstunde. Jedes Jahr strömen zehntausende Pilger nach Walldürn. Die Hauptwallfahrtszeit dauert vier Wochen, als ihr Höhepunkt gilt der Große Blutfeiertag am 23. Juni. An diesem Donnerstag zelebriert Erzbischof Stephan Burger ein Pontifikalamt in der Wallfahrtsstadt, bevor die Große Blutprozession durch die Straßen zieht.