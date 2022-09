Den ersten Planungsvorschlag stellte Harald Endreß, Geschäftsführer der Zega/Bürgerenergie Höpfingen, vor. Die vier Windenergieanlagen im Waldstetter Walddistrikt "Anwande" würden demnach südwestlich des Orts in Richtung des bereits bestehen Windparks Altheim, der erweitert werden soll, errichtet werden. "Wir brauchen Wege und einen Einspeisepunkt, müssen auf den Artenschutz Rücksicht nehmen", so Endreß. Das seien alles Punkte, die bei den möglichen Standorten einbezogen worden seien. Es gebe aber beispielsweise noch keine kompletten Artenschutz- oder Lärmgutachten.

Rund 80 Bürger, davon ca. zwei Drittel aus Waldstetten und ein Drittel aus Höpfingen, waren als Zuhörer in der Höpfinger Sporthalle dabei, bis zu 100 verfolgten in der Spitze den Livestream im Internet. Moderiert wurde die Veranstaltung von Christiane Freitag vom Forum Energiedialog, einem Programm des Landes Baden-Württemberg, das Kommunen sowie deren Bürger beim Dialog über Vorhaben zum Ausbau erneuerbarer Energien unterstützt.

Höpfingen/Waldstetten. (dore) "Schon bei meiner Kandidatur habe ich versprochen, dass ich die Bevölkerung von Höpfingen und Waldstetten bei gravierenden Entscheidungen mitinvolvieren möchte", erklärte Bürgermeister Christian Hauk eingangs der Informationsveranstaltung zu vier möglichen Windkraftanlagen im Waldstetter Walddistrikt "Anwande" am Donnerstagabend in der Höpfinger Sporthalle. Ein Windpark sei etwas "Gravierendes", zu dem Gemeinde- und Ortschaftsrat unbedingt ein Meinungsbild aus der Bevölkerung bräuchten. Er stellte klar, dass bezüglich der Standorte in der "Anwande" noch nichts entschieden sei. Auf die Infoveranstaltung folgen noch eine Waldbegehung mit den Bürgern am heutigen Samstag und eine Einwohnerbefragung, bis der Gemeinderat dann am 17. Oktober eine Entscheidung fällt.

Die Karte zeigt die mögliche räumliche Verteilung der Windräder im Waldstetter Walddistrikt „Anwande“ (rote Windräder) und der bereits bestehenden (grün) sowie geplanten Anlagen bei Altheim (grau). Karte: 3f design, Forum Energiedialog Baden-Württemberg

Pro Windrad Strom für 4000 Haushalte

Die Anlagen des Typs Enercon E-160 hätten jeweils eine Gesamthöhe von 246 Metern mit einer Turmhöhe von 166 Metern und einem Rotordurchmesser von 160 Metern. Die Fundamente würden einen Durchmesser von ca. 24 Metern haben. Jede Anlage würde etwa 14 Millionen Kilowattstunden Strom pro Jahr erzeugen. "Das ist der Strombedarf von ca. 4000 Haushalten", informierte Endreß. Die eingesparte CO2-Menge im Vergleich zur Stromerzeugung aus Braunkohle läge bei ca. 16.000 Tonnen pro Jahr. "Eine Anlage kann etwa den CO2-Verbrauch von 1500 Menschen gegenüber der Nutzung von Braunkohle einsparen."

Bürger können sich beteiligen

Endreß betonte zudem, dass sich die Bürger am Windpark finanziell beteiligen können. Bereits 2015 hatte die Gemeinde Höpfingen mit der Zeag eine Bürgerenergiegesellschaft (Bürgerenergie Höpfingen) gegründet, die die Anlagen in Waldstetten betreiben würde. Über eine Genossenschaft, die mit dem Betrieb der Anlagen gegründet würde, könnten Bürger während der gesamten Betriebsdauer Anteile an den Anlagen erwerben, diese erhöhen oder reduzieren. "Jeder Bürger soll sich beteiligen können, in der Regel schon ab 300 Euro." Gemeinde und Genossenschaft können bis zu 74 Prozent der Gesellschaftsanteile halten. Die Zeag selbst zahlt wiederum Gewerbesteuer an die Gemeinde.

Peter C. Beck vom Büro Ökologie und Stadtentwicklung (Darmstadt), in der Region bekannt als Gutachter beim Projekt "Kornberg", zeigte anschließend anhand von Visualisierungen, wie der Blick auf die Windräder von verschiedenen Orten Waldstettens aussehen könnte.

Hintergrund > Waldbegehung im Gebiet "Anwande" am heutigen Samstag. Treffpunkt ist um 10 Uhr an der Turnhalle Waldstetten. > Von Dienstag, 4., bis Sonntag, [+] Lesen Sie mehr > Waldbegehung im Gebiet "Anwande" am heutigen Samstag. Treffpunkt ist um 10 Uhr an der Turnhalle Waldstetten. > Von Dienstag, 4., bis Sonntag, 9. Oktober, findet die Einwohnerbefragung statt. Die Befragung erfolgt durch persönliche Stimmabgabe in diesem Zeitraum zu folgenden Zeiten und Orten: sonntags von 10 bis 18 Uhr in der Bürgerstube Höpfingen und im Rathaus Waldstetten, werktags (Dienstag bis Freitag) zu den Rathausöffnungszeiten im Rathaus Höpfingen, donnerstags zusätzlich von 16 bis 19 Uhr im Rathaus Waldstetten. Mobilitätseingeschränkte Personen können sich an Gemeinde, Ortsvorsteher oder Gemeinderatsmitglieder wenden (Möglichkeit zur Abholung). Briefwahl ist nur bei begründeten Ausnahmen möglich (Arbeit, Urlaub). > Am Mittwoch, 12. Oktober, berät sich der Ortschaftsrat zu dem Thema. > Am Montag, 17. Oktober, entscheidet der Gemeinderat über einen möglichen Einstieg in das Projekt [-] Weniger anzeigen

Wie werden die Bürger eingebunden?

Zuvor hatten Helmut Häfner und Herbert Frisch einige Sätze für die Arbeitsgruppe aus dem Gemeinderat, die sich intensiv mit der Vorbereitung der Einwohnerbefragung befasst hatte, gesprochen. Häfner betonte, dass die Einbeziehung der Bürger auch dem Gemeinderat sehr wichtig sei. Als positive Aspekte für das Projekt nannte er neben der "sauberen" Energie auch die wirtschaftlichen für die Gemeinde und die Bürger, die sich an den Windkraftanlagen beteiligen können. Herbert Frisch sah den Windpark als große Chance, Ökonomie und Ökologie miteinander zu verbinden. Die Einnahmen aus der Pacht und des Stromverkaufs würden dem Haushalt der Gemeinde "enorm helfen".

Und wie wird der Gemeinderat das Ergebnis der Einwohnerbefragung in seine Entscheidung einbinden? Herbert Frisch sagte dazu: "Es spielt natürlich eine Rolle, wie das Ergebnis überhaupt ausgeht. Wie viele Bürger haben sich beteiligt? Ist es repräsentativ? Wie haben sich die Ortsteile entschieden? Das Votum der Bürger ist ein starkes Hilfsmittel." Helmut Häfner ergänzte, dass er eine hohe Beteiligung von mindestens 60 Prozent der Waldstetter und 50 Prozent der Höpfinger Bürger erwarte. Unter 50 Prozent fände er schlecht, da dann viele Stimmen nicht dabei seien.

Land will klimaneutral werden

Den rechtlichen Rahmen für die Planung von Windenergie in Baden-Württemberg erläuterte Nina Grimaldi vom Regierungspräsidium in Karlsruhe. Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) habe das Ziel ausgegeben, bis 2026 insgesamt 500 neue Windräder im Land bauen zu lassen. Baden-Württemberg wolle bis 2040 klimaneutral werden. Dafür sei das Ziel ausgegeben worden, dass mindestens zwei Prozent der Landesfläche für Windkraft- und Fotovoltaikanlagen ausgewiesen werden. "Hier gibt es sehr viel Grün, von daher spricht zumindest aus raumordnerischer Sicht wenig dagegen, Windräder zu errichten", so Grimaldi mit Blick auf die Region um Höpfingen.

Gebiet "Anwande": Fledermaus-Hotspot

Luca Bonifer vom Dialogforum Energiewende und Naturschutz, einem gemeinsamen Projekt der Naturschutzverbände Nabu und BUND, berichtete, was aus Sicht des Arten- und Naturschutzes speziell bei Windkraftplanungen im Wald zu beachten ist, und nahm auch Bezug auf die möglichen Standorte bei Waldstetten. So gebe es im Gebiet "Anwande" einen Fledermaus-Hotspot. "Wir haben Nachweise der Mops- und Bechsteinfedermaus, die ihr Wochenstubenquartier hier haben. Auch der kleine Abendsegler lebt hier." Es werde auch in Jagdhabitate eingegriffen. "Dann ist die Frage: Inwieweit gibt es noch alternative Habitate, Ausweichmöglichkeiten?" Es seien eine extrem gute Abstimmung und Untersuchung notwendig. "Die Einbindung der Naturschutzverbände ist zwingend notwendig", betonte Bonifer.

Vor und während der Veranstaltung standen die Beteiligten auch an Infotischen für den direkten Austausch mit der Bevölkerung zur Verfügung. Einzelne Bürger stellten auch während der Infoveranstaltung Fragen an die Experten (siehe hierzu Artikel links).