Am Freitag, 5. August, ab 20 Uhr, findet man dann Debauchery Blood God auf der Bühne. Seit zehn Jahren bringt die Band Hard Rock und Heavy Metal auf die Bühne. Typisch für ihre Live-Shows sind die in Kunstblut getränkten Outfits. Vorbilder und Orientierung waren stets die klassischen Bands wie AC/DC, Motörhead, Priest und Six Feet Under.

Am Samstag, 30. Juli, ab 20 Uhr, folgt die All-Star-Band Heavy Style. Die Band gibt es schon seit zwölf Jahren, und die Idee dahinter lässt Musik in ihrer schönsten Form erschallen: Genau dann, wenn verschiedene Musiker aus verschiedenen Bands ein abendfüllendes Programm auf die Bühne zaubern, das zwar von routinierten Musikern performt wird, aber alles andere als Routine ist, kann man hören und sehen, wie Stimme und Instrumente harmonieren.

Auf dem Plan steht ein buntes Programm für alle Open-Air Freunde. Die Bands sind, auch wenn viele aus der Umgebung kommen, weit über die Region hinaus bekannt und machen seit Jahr(zehnt)en die Bühnen in Deutschland unsicher. Mit Bands wie AB/CD, Black Shuck, All Star Band, Debauchery und Barbed Wire hat das Festival breit aufgestellte Genres, bei der jeder Musikliebhaber fündig wird.

Buchen. (pm) Eine tolle Location, reichlich Verpflegung für die Festivalbesuchen und das Wichtigste: Grandiose Musik von Pop über Rock bis hin zu Metal wird den Besuchern des Wake-Up-Festivals geboten. Von Freitag, 29. Juli, bis Samstag, 6. August, geht das Wake-Up-Festival auf der Jungviehweide in Buchen in die ersehnte zweite Runde.

Buchen. (pm) Eine tolle Location, reichlich Verpflegung für die Festivalbesuchen und das Wichtigste: Grandiose Musik von Pop über Rock bis hin zu Metal wird den Besuchern des Wake-Up-Festivals geboten. Von Freitag, 29. Juli, bis Samstag, 6. August, geht das Wake-Up-Festival auf der Jungviehweide in Buchen in die ersehnte zweite Runde.

Auf dem Plan steht ein buntes Programm für alle Open-Air Freunde. Die Bands sind, auch wenn viele aus der Umgebung kommen, weit über die Region hinaus bekannt und machen seit Jahr(zehnt)en die Bühnen in Deutschland unsicher. Mit Bands wie AB/CD, Black Shuck, All Star Band, Debauchery und Barbed Wire hat das Festival breit aufgestellte Genres, bei der jeder Musikliebhaber fündig wird.

Den Anfang macht am Freitag, 29. Juli, ab 20 Uhr, Black Shuck. Die Band aus der Region spielt Songs aus der großen Ära des Rock und performt die zeitlosen Rock-Klassiker der 70er, 80er und 90er mit einer frischen und authentischen Note. Dabei gelingt es mit Leichtigkeit, sowohl ein breites Publikum anzusprechen als auch ihrer musikalischen Linie treu zu bleiben. Auf der Setlist stehen neben den Hits von Bands wie Led Zeppelin, Bon Jovi, Van Halen und Guns ’n’ Roses auch die eine oder andere selten gehörte Rarität.

Direkt im Anschluss folgt AB/CD. Die sechs Musiker aus dem Großraum Frankfurt/Aschaffenburg sind allesamt mit der Musik von AC/DC aufgewachsen. 30 Jahre Rock ’n’ Roll und mehr als 900 Auftritte hat die Band bereits abgeliefert. Es werden die größten Hits und auch "Song-Exoten" der australischen Kultrocker AC/DC live auf die Bühne gebracht.

Am Samstag, 30. Juli, ab 20 Uhr, folgt die All-Star-Band Heavy Style. Die Band gibt es schon seit zwölf Jahren, und die Idee dahinter lässt Musik in ihrer schönsten Form erschallen: Genau dann, wenn verschiedene Musiker aus verschiedenen Bands ein abendfüllendes Programm auf die Bühne zaubern, das zwar von routinierten Musikern performt wird, aber alles andere als Routine ist, kann man hören und sehen, wie Stimme und Instrumente harmonieren.

Am Freitag, 5. August, ab 20 Uhr, findet man dann Debauchery Blood God auf der Bühne. Seit zehn Jahren bringt die Band Hard Rock und Heavy Metal auf die Bühne. Typisch für ihre Live-Shows sind die in Kunstblut getränkten Outfits. Vorbilder und Orientierung waren stets die klassischen Bands wie AC/DC, Motörhead, Priest und Six Feet Under.

Zum Schluss, am Samstag, 6. August, ab 20 Uhr, lässt Barbed Wire mit ihrer gigantisch spektakulären Show keine Wünsche offen. Die Band überzeugt nicht nur durch ihr breit gefächertes Repertoire von Rammstein bis Lady Gaga, sondern auch durch ihre unvergleichliche Art, Songs neu umzusetzen, um das Publikum mitzureißen und zu begeistern.

Info: Wake Up Festival 2.0: Freitag, 29. Juli, bis Samstag, 6. August. Veranstaltungsort ist das Industriegebiet IV am Ende der Siemensstraße in Buchen. Einlass ist ab 18 Uhr und Showbeginn ca. 20 Uhr. Tickets gibt es online unter der Internetseite www.wake-up-festival.de oder an der Abendkasse.