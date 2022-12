Buchen. (pm) Volltreffer kurz vor dem Jahreswechsel: Eine Lotto-Spielerin aus Buchen gewann bei der Ziehung am Mittwoch 100.000 Euro bei der Zusatzlotterie Super 6. Glück brachte die sechsstellige Gewinnzahl 237.148. Die Tipperin spielte den Klassiker Lotto 6 aus 49 und nahm für 1,25 Euro extra auch an der Zusatzlotterie Super 6 teil.

Wer die Glückliche ist, ist Lotto Baden-Württemberg bereits bekannt, da die Buchenerin ihren Mehrwochen-Spielschein mit Kundenkarte abgab. Dadurch bekommt sie ihren Gewinn in den nächsten Tagen automatisch überwiesen. Insgesamt gab es in Baden-Württemberg in diesem Jahr 38 Volltreffer bei der Super 6 mit jeweils 100.000 Euro. Die Wahrscheinlichkeit auf diesen Spitzengewinn liegt bei eins zu einer Million.