An der Grundschule in Schönbrunn laufen ebenfalls sechs bis neun Kurse. Dort gibt es nicht nur das Angebot wie in Eberbach, sondern auch ...

Dabei werden in Abstimmung mit den Lehrerinnen einmal pro Woche maximal acht Kinder pro Klasse aus dem regulären Deutsch-Unterricht herausgenommen. Sie versäumen dabei nichts, da der Rest der Klasse in dieser Stunde Bekanntes vertieft. Kosten entstehen den Kindern oder der Schule dadurch keine, das Programm wird gefördert vom Bundesministerium für Kultur, Jugend und Sport.

Die zehn aktuell beliebtesten Kurse in diesem Semester sind Zumba, Hatha-Yoga, Hip-Hop-Tanzen & Ballett für Kids, Sprachkurse in Italienisch und Englisch, Kräuterwanderung am 30. September (neuer Kurs), die Studienfahrt zur Buchmesse am 21. Oktober, Frauenakademie sowie der Entspannungsmix "Yoga, Qigong, Tai Chi, Pilates & Co" (neuer Kurs).

Derzeit laufen vier Integrationskurse mit 75 Personen. 80 bis 90 Prozent kommen aus der Ukraine, Tendenz steigend, so Potoski. Weitere Kurse seien in Planung, auch um Kurse mit Kinderbetreuung bemühe man sich. "Wer registriert ist, bekommt Bescheid", bittet sie um Geduld, angesichts des bürokratischen Aufwands.

Eberbach. Am 26. September startet das neue Herbst-/Wintersemester der Volkshochschule Eberbach/Neckargemünd . Leiterin Melanie Potoski präsentierte beim Pressegespräch am Dienstag dazu erfreuliche Zahlen. Mit 3000 Anmeldungen liegen derzeit doppelt so viele vor wie zum gleichen Zeitpunkt des Vorjahrs. Insgesamt gibt es 550 Kurse, 50 mehr als noch im August.

Von Peter Bayer

Auch personell gibt es Neues. Marte Türschmann, pädagogische Mitarbeiterin, verstärkt seit ein paar Tagen das Team. Sie ist zuständig für die Fachbereiche Deutsch und Sprachen. Komplett ist das vhs-Team damit aber noch nicht, im Bereich Gesundheit stehen noch Bewerbungsgespräche an.

Die 42-jährige Marte Türschmann hat bereits früher bei der Volkshochschule Heidelberg gearbeitet, war zuletzt im Bildungsministerium Rheinland-Pfalz in Speyer tätig. Potoski freut sich über "die helfende Hand im Deutschbereich".

Bei ihrem Antritt als neue Leiterin hat sich Potoski vorgenommen, zunächst die Basis zu stabilisieren und Schwerpunkte im Programm zu setzen. Schwerpunkte im neuen Semester – es dauert bis 17. Februar – sind Gesundheit, Sprachen und junge vhs.

Die Volkshochschule ist aktiv beim Förderprogramm "Lernen mit Rückenwind". Ab diesem Schuljahr laufen an der Dr.-Weiß-Schule im Unterricht 13 Kurse Deutsch und Leseförderung für Kinder der ersten bis vierten Klassen.

Dabei werden in Abstimmung mit den Lehrerinnen einmal pro Woche maximal acht Kinder pro Klasse aus dem regulären Deutsch-Unterricht herausgenommen. Sie versäumen dabei nichts, da der Rest der Klasse in dieser Stunde Bekanntes vertieft. Kosten entstehen den Kindern oder der Schule dadurch keine, das Programm wird gefördert vom Bundesministerium für Kultur, Jugend und Sport.

An der Grundschule in Schönbrunn laufen ebenfalls sechs bis neun Kurse. Dort gibt es nicht nur das Angebot wie in Eberbach, sondern auch einmal die Woche einen Kurs für die "vielen ukrainischen Kinder", denen dort Deutsch beigebracht werde.

Doch nicht nur an den Grundschulen, auch im katholischen Kindergarten St. Elisabeth ist die VHS aktiv. Um die angespannte Betreuungssituation etwas zu entspannen, bietet sie einmal pro Woche im Anschluss an die gekürzten Betreuungszeiten "Bewegungsmusik und Rhythmus" in zwei AGs à sechs Kindern an. "Wir sehen uns als starken Projektpartner in der Region", sagt Potoski zum Engagement in diesem Bereich.

Es geht auch noch ein Stückchen kleiner: Unter dem Namen "Klangkäfer" starten demnächst immer am Dienstagsvormittag Babykurse ab dem fünften Monat. Hier sind ebenso noch Plätze frei wie donnerstags im Ballett für Fünf- bis Zehnjährige. "Wir sind da offen, auch Vier- oder Elfjährige können sich anmelden", sagt Potoski. Da erst noch der Raum im VHS-Gebäude in der Bussemerstraße hierfür umgebaut werden muss, verzögert sich der Beginn. Start ist nach den Herbstferien.

Im Bereich "Gesundheit und Ernährung" gibt es mehr Kurse im Bereich Yoga, Pilates sowie Bewegungs- und Rückenkurse für Ältere.

Im Bereich "Sprachen und Deutsch" gibt es neue Anfängerkurse direkt in Eberbach und im Umkreis. "Italienisch ist derzeit sehr gefragt", merkt die VHS-Leiterin dazu an. Eine starke Nachfrage gebe es auch nach Deutschkursen in Eberbach.

Verschiedene Veranstaltungen beginnen demnächst. So findet bereits am Freitag, 30. September, eine Kräuterwanderung in Eberbach statt. Für Neu-Rentner, die sich gerne als Reisebegleiter versuchen wollen, wäre der eintägige Vortrag am 7. Oktober bestimmt genau das Richtige. Die Studienfahrt führt dieses Jahr am 21. Oktober zur Buchmesse nach Frankfurt. Für alle drei Veranstaltungen gibt es noch einige freie Plätze.

Die VHS Eberbach/Neckargemünd bietet nicht nur Online-Kurse, -Workshops und Vorträge an, sondern auch Experten-Livestreams zu diversen Themen. "Die VHS will damit einen Aufklärungsbeitrag leisten. Die Leute können den Experten folgen und im Anschluss auch mitdiskutieren", sagt Potoski. Die Livestreams werden gesponsert und sind ebenso kostenfrei wie die vier Online-Vorträge zum Kriegsgeschehen in der Ukraine.

Infos und Anmeldung unter www.vhs-eb-ng.de oder Telefon 06271/946210.