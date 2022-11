Von Jutta Biener-Drews

Brombach/Heddesbach. Will man von Brombach aus Richtung Bergstraße und A5 auf dem kürzesten Weg via Heddesbach gelangen, muss man sich schon lange in Geduld üben. Inzwischen sogar noch länger, weil es auch im bevorstehenden Winter keine Direktverbindung zur Nachbargemeinde geben wird. Der über Jahre mühsam erstrittene Ausbau des