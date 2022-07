Turnverein will Freilufthalle im Sport- und Freizeitzentrum bauen

Sie schlug eine Erhöhung des Einzelbeitrags von monatlich 6,80 auf 8 Euro vor, also 96 Euro im Jahr. Der Familienbeitrag steigt von 10,30 auf 12,30 Euro im Monat, also 148 Euro im Jahr. Die Mitglieder stimmten diesem Vorschlag einstimmig zu.

Damit wurde ein Polster geschaffen, um im laufenden Jahr 2022 Mehrkosten aufgrund einer Anhebung der Übungsleiterpauschale, allgemeiner Teuerungen sowie dem gravierenden Anstieg der Energiekosten auffangen zu können. "Die Anhebung der Übungsleiterpauschalen im Januar war überfällig, denn ohne motivierte Trainer können wir keinen Sportbetrieb mehr anbieten", so Fleck. Die Pauschalen waren in den letzten acht Jahren nur einmal geringfügig verändert worden. Die Vereinsbeiträge waren sogar seit 2009 unverändert.

Obwohl Eberbachs größter Verein im Jahr 2021 einen Überschuss von 29400 Euro erwirtschaftet hatte, schlug die Vorstandschaft den Mitgliedern eine Erhöhung der Vereinsbeiträge vor. Vorsitzende und Geschäftsstellenleiterin Gisela Fleck erklärte diesen nur scheinbaren Widerspruch. Bereits 2019 habe sich abgezeichnet, dass die Beträge nicht mehr reichen würden. Die letzten beiden Jahre half Corona , die unter anderem durch wegfallende Kurse sinkenden Einnahmen aufzufangen, da auch weniger Ausgaben zu tätigen waren. Mit dem Überschuss von 15.000 Euro 2020 konnten die im Jahr zuvor erheblich angegriffenen Reserven wieder aufgefüllt werden. 2021 hatten sich die Einnahmen in Höhe von 168.800 Euro – vor Corona waren es über 200.000 Euro – pandemiebedingt und durch sinkende Mitgliederzahlen nochmals deutlich verringert. Da aber die Ausgaben nochmals weniger betrugen als im ersten Pandemiejahr, wurde ein Überschuss von 29.400 Euro erwirtschaftet.

Eberbach. Nach etwas mehr als 75 Minuten war die Mitgliederversammlung des Turnvereins beendet. Und das, obwohl neben einer Reihe von Ehrungen und zahlreichen Berichten aus den Abteilungen (Bericht folgt) ein Punkt auf der Tagesordnung stand, der an anderer Stelle schon oft für lange und kontroverse Diskussionen gesorgt hat: Beitragserhöhungen. Nicht so am Donnerstagabend im vereinseigenen Turnerheim. Ohne gegenteilige Wortmeldungen wurde diese einstimmig von den anwesenden Mitgliedern genehmigt.

Von Peter Bayer

Zuvor hatte die Vorsitzende das abgelaufene Jahr 2021 Revue passieren lassen. Wegen der Pandemie hätten viele Abteilungen erst ab den Sommermonaten reguläres Training durchführen können und seien im Dezember wegen hoher Ansteckungsgefahr schon wieder in eine vorgezogene Weihnachtspause gegangen. Um den Bezug zu den Mitgliedern nicht zu verlieren, seien im Winterhalbjahr vielfältige Projekte gestartet worden. Es gab Online-Trainings für die Wettkampfteams, einen Staffellauf von Haustür zu Haustür der Leichtathleten, Bewegungsvorschläge für die Kleinkinder bis hin zu Online-Rehasport. Das verwaiste Turnerheim wurde entrümpelt und erfuhr eine Grundreinigung. Sponsoren ermöglichten die Anschaffung eines Defibrillators fürs Turnerheim.

Erstmals beteiligte sich der Verein mit drei Projekten an der Aktion "Sterne des Sports" des Deutschen Olympischen Sportbunds und der Volks- und Raiffeisenbanken. Alle drei wurden mit jeweils 100 Euro gewürdigt.

Der 175. Geburtstag wurde im kleinen Rahmen mit Abstand in der Hohenstaufen-Sporthalle gefeiert. Gäste waren Übungsleiter, Mitarbeiter und Ehrenmitglieder sowie einige offizielle Vertreter von Sport und Gesellschaft. Statt einer Festschrift gab es einen 30-seitigen Artikel im Eberbacher Geschichtsblatt 2021. Seit ab Februar 2022 wieder in kleinen Schritten der Sport begann, habe sich vieles normalisiert. Über den anstehenden Wechsel in der Vereinsführung würden derzeit viele Gespräche geführt, es würden sich auch schon positive Antworten abzeichnen. Aus dem Vorstandstrio stellen sich Gisela Fleck und Wolfgang Grimme wie angekündigt 2023 nicht mehr zur Wahl.

Die Suche nach neuen Mitgliedern fürs Vorstandstrio läuft bereits: Gisela Fleck (r.) und Wolfgang Grimme (2.v.l.) wollen bei der nächsten Wahl 2023 nicht mehr kandidieren. Foto: Peter Bayer

Gedanken über die Gegenwart machte sich Vorsitzender Wolfgang Grimme. Die Freizeit der Kinder sei so verplant, dass der Turnverein nur eines der Hobbys sei, das in einen straffen Zeitplan gepresst werden müsse. Es fehle oft der nötige Ernst und die Zuverlässigkeit. Eltern sähen den Verein als Dienstleistungsunternehmen und einen Ort, an dem die Kinder feste Betreuungszeiten hätten. Mit attraktiven Angeboten, bewusst definierten Zielgruppen und vermehrt Kursen käme der Verein auch Berufstätigen mit wenig Zeit entgegen.