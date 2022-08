Volk hat beobachtet, dass in den letzten Jahren immer weniger Bäume gepflanzt wurden. "Dabei unterstützen Bäume im Sommer und Winter das Gleichgewicht in Garten", bemerkt sie. Im Winter ist es unter dem Baum wärmer, im Sommer kühler. "Außerdem spendet er Schatten und transpiriert, das bringt unheimlich viel", meint Volk. Ein weiterer Tipp ist, den Rasen im Sommer etwas länger stehenzulassen. "So ca. sechs Zentimeter", rät die Expertin, dann beschatte er sich ein Stück weit selbst.

Um seinen Garten dauerhaft gegen die Hitze zu wappnen, sollte man sich nicht allein an der Schönheit der Pflanzen orientieren. "Wichtig ist, immer auch zu hinterfragen, welche Bepflanzung am jeweiligen Standort sinnvoll ist", meint Kathrin Volk. Die Expertin rät dazu, auf große, glatte Blätter zu verzichten und stärker auf Begrünung mit behaarten, rauen, kleineren Blättern zu setzen. "Die können besser auf die Trockenheit reagieren und sich vor zu viel Wasserverlust schützen", meint sie. Auch Fettblattgewächse eignen sich aufgrund ihres hohen Wasserspeichers gut, ganz besonders für Dachbegrünungen.

Neckar-Odenwald-Kreis. Die Hitzewelle hat auch den Neckar-Odenwald-Kreis weiterhin fest im Griff. Regen kommt selten bis gar nicht, die Böden sind ausgetrocknet. Vielerorts werden Wasserentnahmen eingeschränkt. Doch wie kann man seinen eigenen Garten gegen trockene, heiße Sommer in Zukunft rüsten? Das weiß Kathrin Volk, Juniorchefin vom Garten-Center Volk in Neckarzimmern. Für die RNZ hat sie einige langfristige Tipps zusammengestellt.

Von Noemi Girgla

Auswahl der Pflanzen

Um seinen Garten dauerhaft gegen die Hitze zu wappnen, sollte man sich nicht allein an der Schönheit der Pflanzen orientieren. "Wichtig ist, immer auch zu hinterfragen, welche Bepflanzung am jeweiligen Standort sinnvoll ist", meint Kathrin Volk. Die Expertin rät dazu, auf große, glatte Blätter zu verzichten und stärker auf Begrünung mit behaarten, rauen, kleineren Blättern zu setzen. "Die können besser auf die Trockenheit reagieren und sich vor zu viel Wasserverlust schützen", meint sie. Auch Fettblattgewächse eignen sich aufgrund ihres hohen Wasserspeichers gut, ganz besonders für Dachbegrünungen.

Für Schatten sorgen

Der richtige Dünger

"Besonders wichtig ist es, auf den richtigen Dünger zu achten", betont die Juniorchefin des Gartencenters. Sie rät dazu, ausschließlich organischen Dünger zu verwenden. "Wird mineralischer Dünger zu hoch dosiert, entzieht er dem Boden Feuchtigkeit", erklärt sie. "Wenn man eine ohnehin schon hitzegeschwächte Pflanze mit mineralischem Dünger versorgt, kann es sein, dass man ihr damit den Rest gibt", gibt sie zu bedenken. Stattdessen setzt sie darauf, einen hohen Humusanteil im Boden zu erzeugen. "Das wirkt wie ein Schwamm und lässt sich ganz einfach mit heimischem Kompost bewerkstelligen",weiß Volk.

Umsichtig mulchen

Den Boden abzudecken, trägt ebenfalls dazu bei, ihn vor Feuchtigkeitsverlust zu schützen. Hier setzt Kathrin Volk auf Grünschnitt, Häcksel und Lava. "Rindenmulch ist eher kontraproduktiv", stellt sie fest. Denn bei seiner Zersetzung werde dem Boden Stickstoff entzogen. "Rindenmulch hat einen höheren Gerbstoffanteil, das macht den Boden auf Dauer sauer", gibt sie noch zu bedenken.

Organische Helferlein

Neben Humus und dem richtigen Dünger, kann man seinem Boden auch mit weiteren Zugaben helfen, den Wasserspeicher zu erhöhen. Volk bringt dafür "Terra Preta" ins Spiel, ein besonders fruchtbarer, tiefschwarzer Boden, der seinen Ursprung im Amazonasgebiet hat. "Es ist erstaunlich, ein Gramm reicht, um 300 Quadratmeter Oberfläche damit zu versorgen", ist Volk begeistert. Die Wirkung der "Wundererde" beschreibt sie als "einen Anker für Wassermoleküle". Ein Bestandteil des schon genannten organischen Düngers sind unter anderem Mykorrhiza-Pilze. Sie wirken in einer Symbiose mit der Pflanze und erzeugen durch ihr sehr feines Wurzelnetz eine Art Puffer.

Richtig gießen

Optimal ist es laut Kathrin Volk, bereits am Morgen zu gießen. "Wenn man abends wässert, kann es sein, dass die Pflanze nass in die Nacht geht. Das zieht Schnecken an und gibt auch Pilzen, die man nicht haben möchte, eine höhere Chance, die Pflanze zu befallen." Des Weiteren sei der hohe Wasserbedarf am Mittag gegeben. Da sei es sinnvoll, wenn die Pflanze bereits versorgt sei. Doch nicht nur in der akuten Hitze sei die Bewässerung zu beachten, hält Volk fest. Wer seltener und dafür durchlässiger gieße (heißt: stärker wässert), hilft so der Pflanze dauerhaft, tiefere Wurzeln auszubilden – auch das macht sie noch einmal etwas resistenter gegen andauernde Trockenheit ...