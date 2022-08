Buchen. (tra) Wer am Montag und Dienstag in Buchen, Walldürn oder Hardheim unterwegs war und an einer Tankstelle vorbeigekommen ist, oder einen Blick in eine der gängigen Tank-Apps geworfen hat, hat wohl oft nicht glauben können, was einem dort präsentiert wurde: In Buchen und der direkten Umgebung sind die Spritpreise stark gestiegen. Vor allem bei Diesel ist die Steigerung astronomisch.

Die Spritpreise, insbesondere bei Diesel, steigen überall. Besonders heftig ist der Anstieg jedoch in Buchen ausgefallen. Foto: Tanja Radan

Am Dienstagvormittag zahlte man in Buchen für einen Liter Diesel zwischen 2,36 und 2,37 Euro. In Schefflenz, also weniger als 20 Kilometer weiter, war der Liter Diesel zur gleichen Zeit für 2,08 Euro zu haben. Die Preisdifferenz lag somit bei rund 30 Cent. Auch in Osterburken war der Liter Diesel mit 2,12 Euro weniger teuer als in Buchen. Auch in Heidelberg, Stuttgart oder München wurden die Autofahrer nicht im gleichen Ausmaß wie in Buchen zur Kasse gebeten.

"Ich kann mir die Mehrkosten nicht mit den erhöhten Transportkosten erklären , sondern sehe das als Abzocke an. Der Buchener, Walldürner oder Hardheimer fährt nicht wegen einer Tankfüllung nach Heidelberg. Ich denke, dass bei uns viele auf das Transportmittel Auto angewiesen sind und deshalb an transparenten Preisen interessiert sind", teilte Bernd Röckel aus Buchen der RNZ mit.

Die Dieselpreise am Dienstagvormittag in Buchen und Walldürn. Screenshot: Tanja Radan

Wir haben bei den drei Buchener Tankstellen nachgefragt. Kurt Bingler von der Aral-Tankstelle kann den Frust der Autofahrer nachvollziehen. "Die Mineralölgesellschaften verdienen auf diese Art ihr Geld. Die Preise springen am Tag mehrfach, wir werden im Vorfeld nicht einmal darüber informiert und haben keinen Einfluss darauf", so Bingler.

Martin Englert, der die Tankstelle Englert betreibt, sagt, dass sich die Spritpreise einer Region an den Preisen der Konkurrenz in der unmittelbaren Umgebung orientierten. "Ein Anbieter erhöht die Preise, die anderen ziehen nach."

Die Tankstelle Herm in Buchen wird von der Firma Herm in Lauda-Königshofen betrieben. Die Anfrage der RNZ konnte am Dienstag aufgrund terminlicher Auslastung der Geschäftsführung jedoch nicht beantwortet werden.

So sahen die Dieselpreise in Schefflenz und Osterburken aus. Screenshot: Tanja Radan

Bleibt zu hoffen, dass sich die Spritpreise wieder regulieren. Für viele Autofahrer ist die Belastungsgrenze nicht erreicht, sondern längst überschritten. Und im ländlichen Raum fehlen nach wie vor echte Alternativen, die den Bürgern ermöglichen, das Auto stehenzulassen.