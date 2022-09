Buchen. (pm) In der Buchener Vorstadt haben sich einige sehenswerte Denkmäler aus der Geschichte der Stadt Buchen erhalten. Am Tag des offenen Denkmals, der am Sonntag, 11. September, stattfindet, bietet sich von 13 bis 18 Uhr für Interessierte die einmalige Möglichkeit, an drei Stationen denkmalgeschützte Objekte näher zu besichtigen.

In der Hochstadtstraße werden die Häuser Fertig und Daub (Hochstadtstraße 6 und 8) geöffnet, die verschiedene Stadien der Sanierung aufweisen.

Im Hotel "Prinz Carl" wird der Tiefkeller mit Brunnenstube zugänglich sein. Zuletzt kann auch das in den letzten Jahren aufwendig sanierte "Reinhardts Hotel" besichtigt werden.

Das Spektrum reicht somit von Gebäuden aus dem 16. Jahrhundert bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts und von komplett sanierten Gebäuden bis hin zu Gebäuden, die sich mitten in den Sanierungsarbeiten befinden.

Die Veranstaltung ist im Sinne einer "Hop-on Hop-off"-Tour geplant. Die Besucherinnen und Besucher können also frei von Station zu Station gehen. Der Start- und Endpunkt kann individuell gewählt werden. Ob die eigene Tour beim neuen "Reinhardts Hotel" beginnt, über den Keller des altehrwürdigen Hotels "Prinz Carl" führt und bei den Häusern Fertig und Daub in der Hochstadtstraße endet oder eine andere Konstellation bevorzugt wird, bleibt den Besuchern selbst überlassen. Insgesamt drei Mal (um 14, 15 und 16 Uhr) wird fachkundiges Personal mittels einer kurzen Begehung in die Geschichte der Objekte einführen und über die Sanierungsarbeiten berichten. Natürlich bietet sich auch die Möglichkeit, im Rahmen der Öffnungszeiten die Gebäude selbstständig zu erkunden.

Info: Die RNZ wird die einzelnen Gebäude in den nächsten Ausgaben in einer kurzen Serie vorstellen.