Von Carsten Blaue

Oberzent. Selbst der Betriebsleiter des Marbach-Stausees habe ihn "echt vermisst", den "Sound of the Forest". Und der gleichnamige Trägerverein des stimmungsvollen Musikwochenendes erst recht. Johannes Megow kann es auch noch gar nicht so richtig fassen.

Nach zweieinhalb traurigen Jahren darf der Hirsch im Logo des Festivals endlich wieder röhren: Der "Sound of the Forest" beginnt am Donnerstag, dauert bis Sonntag und erfreut die täglich bis zu 5000 Fans mit 35 Bands und jeder Menge Begleit- und Workshop-Programm tagsüber.

Die Vorbereitungen sind in den letzten Zügen, und alle seien happy, meint der Pressesprecher. Aber nach der langen Pause habe man erst mal wieder in den Tritt kommen müssen.

Außerdem haben die Organisatoren auch dieses Jahr ein paar Herausforderungen zu stemmen. Manche sind neu, andere kennen sie aus den Jahren vor der Pandemie.

Die Waldbrandgefahr zum Beispiel. "Wir haben Waldbrandstufe A. Das heißt, dass das Rauchen nur in bestimmten Bereichen erlaubt ist. Und grillen darf man gar nicht.

Außerdem müssen wir den Bauzaun etwas weiter weg vom Wald aufstellen", sagt Megow. Das hat auch Auswirkungen aufs Campen auf dem Festivalgelände im idyllischen Tal rund um den Jugendzeltplatz Meisengrund. Es gibt dafür etwas weniger Platz. "Es wird bestimmt kuschelig."

Überhaupt, so der Pressesprecher, seien schon alle Plätze ausverkauft. Ansonsten greifen auch Sicherheitsmaßnahmen aus dem Jahr 2019. Eine Absage wie im Jahr 2018 soll es wegen Trockenheit und Dürre nicht wieder geben. Im Gegenteil. Megow ist sich sicher, dass ab Donnerstag wirklich jeden Tag das Maximum von 5000 "Forest"-Fans ausgeschöpft wird. Wobei es da für die Organisatoren ein paar offene Fragen gibt.

Zum Beispiel, wie viele Ticketkäufer von 2020 kommen. Ihre Karten haben die Gültigkeit für dieses Jahr behalten. Davon seien etwa 1400 im Umlauf. Megow erwähnt in diesem Zusammenhang zwar die "No-Show-Rate", die Dunkelziffer derer, die noch alte Tickets haben, jetzt aber vielleicht lieber zu Hause bleiben und sich im Vorfeld auch nicht beim Verein gemeldet haben.

Aber Megow will "fest daran glauben, dass die Karten bei den Leuten noch am Kühlschrank hängen." Und dass sie jetzt den Weg in den Odenwald finden. Man hatte damals übrigens auch die Möglichkeit, die 2020er-Eintrittskarten gleich in 2022er umzutauschen oder sein Geld zurückzubekommen.

Ein volles Festivalgelände wäre für die Macher vom "Sound of the Forest" jedenfalls schön. Zumal auch sie zu kämpfen haben mit Kostensteigerungen. "Plus 50 Prozent beim Personal, plus 30 Prozent bei Elektrik und Technik", sagt Megow. "Und man kann froh sein, wenn man überhaupt noch Personal bekommt. Aber zum Glück haben wir eine Stammmannschaft seit 2009." Also seit den Anfängen.

Auch manchen Firmen, die das Festival mit auf die Beine stellen, geht es nicht besser. Beim Bühnenbau saß der Chef selbst auf dem Gabelstapler. Dagegen müssen die Fans bei der Versorgung keine Einschränkungen fürchten. Getränke- und Essensstände würden wieder nichts zu wünschen übrig lassen, verspricht Megow. Es wird sogar einen veganen Dönerstand geben.

Für viele Geschmäcker etwas dabei ist auch in Sachen Musik. Das Line-up auf die Beine zu stellen, sei "genial gelaufen", sagt Megow. 2020 hatte der "Sound of the Forest" schon die Giant Rooks gebucht und in dieses Jahr quasi mitgenommen.

Die sind inzwischen ein noch etwas größerer Name – Ende 2021 tourten sie noch mit Milky Chance durch Nordamerika, jetzt im Mai schon alleine und im Dezember wieder. Auch vor zwei Jahren eingeplant und jetzt erneut dabei ist Singer-Songwriter Faber.

"Wir haben also wirklich Glück", so Megow, der sich aber auch auf alle anderen Künstler freut, "mit denen wir gar nicht groß verhandelt haben." Schließlich brauchen sie die Auftritte, nachdem in der Pandemie ja nichts ging. Jetzt dürfen sie wieder zeigen, was sie können. Auch am Marbach-Stausee, den die Fans übrigens gut mit den Öffentlichen erreichen können.

Die Eintrittskarte berechtigt nämlich zum kostenlosen Fahren in den Gebieten des Verkehrsverbunds Rhein-Neckar (VRN) und des Rhein-Main-Verkehrsverbunds (RMV). Zwischen den Bahnhöfen in Michelstadt, Erbach sowie Beerfelden-Hetzbach und dem Festivalgelände wird ein Shuttlebus-Verkehr mit großen Gelenkbussen eingerichtet.

Allgemeine Infos gibt es unter sound-of-the-forest.de

Mehr zu Anreise und Shuttleverkehr gibt es unter sound-of-the-forest.de/info/anfahrt