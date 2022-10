Wo Haßmersheims Bürgermeister Christian Ernst Gäste und Gastgeschenk natürlich freudig in Empfang nahm. "Wir haben ja gerade 50 Jahre des Bestehens unseres Freibades gefeiert, da ist das ein schönes nachträgliches Geschenk. Mit minimalen Eingriffen – die Leiter muss lediglich noch in der Beckenumrandung fixiert werden – könne man hier einen echten Mehrwert erzielen. Gerade mit Blick auf das Thema Nachhaltigkeit sei die Weiternutzung der Ein- und Ausstiegshilfe überaus erfreulich.

"Bei uns wird gern gesprungen", berichtet Hannah Bleul, Fachangestellte für Bäderbetriebe, davon, dass im kleinen, aber überaus beliebten Freibad im Haßmersheimer Ortsteil auch gern der schnelle Weg ins erfrischende Nass gesucht wird. Bei 170 Zentimeter Wassertiefe ist das auch kein Problem und durchaus erlaubt. Nur der schnelle Weg aus dem Becken und zum nächsten Sprung gestaltete sich bislang mühsam. Denn das Bad in Hochhausen ist kein Infinity-Pool, vom Wasser bis zum oberen Beckenrand sind nämlich 20 Zentimeter zu überwinden.

Hochhausen/Schwarzach. (schat) Mitte Oktober noch ins Freibad? Dafür muss es schon einen guten Grund geben. In Hochhausen brachte jenen guten Grund dieser Tage – mitten im Herbst – ein überaus willkommener Schwimmbad-Gast mit. "Das ist jetzt nicht die Riesensache", relativierte Mathias Haas das etwas andere Geschenk, das er da gemeinsam mit Patrick Haag in Richtung Schwimmbadbecken transportierte: Eine Schwimmbadleiter, die nach dem Komplett-Umbau des Schwarzacher Freibads dort keine Verwendung mehr fand, soll künftig den Schwimmerinnen und Schwimmern in Hochhausen praktische Hilfe bieten.

Die Bauweise des Beckens mit Abläufen und Filtern im oberen Bereich lässt keine weitere Annäherung zu, wie Schwimmmeister Klaus Göbel erläutert. Eine Ausstiegshilfe sei daher ein immer mal wieder geäußerter Wunsch gewesen. Auf die Idee mit der Second-Hand-Leiter aus Schwarzach kamen dann Hannah Bleul und Patrick Haag. Der Schwarzacher Ehrenamtspreisträger, der auch im Freibad Hochhausen mithilft, brachte den Stein, respektive die Leiter dann ins Rollen – und gemeinsam mit Bürgermeister Haas persönlich nach Hochhausen.

Ein kleines Präsent für die Schwarzacher Spender hatte Haßmersheims Rathauschef mitgebracht, "eine Spendenquittung wird nachgereicht", so Ernst schmunzelnd, der in diesem Rahmen auch seinen großen Dank für den Einsatz der Freibadfreunde in Hochhausen übermittelte.

Die nachhaltige Nutzung und den nachbarschaftlichen Austausch betonte auch Mathias Haas abschließend noch einmal. Zumal er nicht gedacht hatte, dass die ausrangierte Leiter noch eine derart sinnvolle Weiternutzung erfahre.

Probehalber ins Wasser gelassen, glänzte das neue Hilfsmittel mit perfekter Passform. "Als wäre sie für unser Freibad gemacht", befand Christian Ernst. Der will die neue Ausstiegshilfe mit seinem spendablen Bürgermeisterkollegen beim nächsten Saisonstart im Frühjahr übrigens noch ganz praktisch "einweihen" – inklusive gemeinschaftlichem Synchronsprung ins kühle Nass vorab. Wir werden berichten …