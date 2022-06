Seckach. (pm) Seit Anfang Juni ist die Firma Schneider aus Öhringen dabei, die Eicholzheimer Straße für die Aufbringung der Asphaltdeckschicht vorzubereiten. Am Donnerstag wurde die alte Asphaltdecksicht abgefräst. Tags darauf wurden die Schachtdeckel, Straßeneinläufe usw. auf die neue Asphalthöhe angepasst und der Haftkleber auf die abgefräste Fahrbahn aufgebracht.

Da es immer wieder Fahrzeuge gibt, die an den Absperrungen vorbei in die Baustelle einfahren, weist die Verwaltung nochmals auf die Beachtung der Vollsperrung hin. Das Befahren der Baustelle gefährdet die Arbeiter, und es kann zu Schäden an den falsch fahrenden Fahrzeugen und an der Fahrbahn kommen.

Auch interessant Seckach: Eicholzheimer Straße ab Donnerstag gesperrt

Ab Montag wird die neue Asphaltdeckschicht aufgebracht. Diese muss mindestens 36 Stunden auskühlen, bevor sie befahren werden kann. Die Verwaltung appelliert deshalb an alle Fahrzeugfahrer, den Baustellenbereich nicht mehr zu befahren und die Absperrungen zu beachten. Es ist keine Legitimation, den Baustellenfahrzeugen zu folgen, die natürlich in die Baustelle einfahren müssen.