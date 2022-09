Hardheim-Schweinberg. (pol/mare) Ein siebenjähriges Kind ist bei einem Unfall mit einem Bus in Schweinberg schwer verletzt worden. Das berichtet die Polizei.

Das Kind fuhr am Freitag gegen 12.15 Uhr mit seinem Fahrrad auf einem abschüssigen Weg in Richtung Königheimer Straße. Beim Linksabbiegen in diese Straße missachtete der Junge die Vorfahrt eines von links kommenden

Linienbusses. Bei dem Zusammenprall mit dem Bus erlitt das Kind, das einen Schutzhelm getragen hatte, so schwere Verletzungen, dass es mit einem Hubschrauber in eine Klinik geflogen werden musste. In dem Linienbus wurde niemand verletzt. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 5000 Euro.