Schwarzach. (lra) Bunt, laut und lustig wird es beim Kinder- und Familientag am heutigen Samstag in der Schwarzachhalle in Schwarzach. Eingeladen sind dazu Kinder mit ihren Familien aus dem gesamten Landkreis. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Unter dem Motto "Spaß auf dem Bauernhof" starten ab 14 Uhr viele Aktionen von Verbänden des Kreisjugendrings unter anderem mit riesigen