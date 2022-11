Von Marcus Deschner

Schönbrunn. Ein Zwischenfazit über die ab 1. Januar 2021 übernommene Betriebsführung für die Schönbrunner Wasserversorgung zog in der jüngsten Gemeinderatssitzung im Bürgersaal Daniel Rupp von den Städtischen Diensten Eberbach (SDE). In sieben verschiedene Kurzkapitel gliederte er sein Referat und ging dabei eingangs auf Baumaßnahmen und Störungsbehebungen in den rund eindreiviertel Jahren ein.

So wurden 15 neue Wasserhausanschlüsse gesetzt und ebenso viele nach Rohrbrüchen erneuert. 51 Wasserrohrbrüche gab es zu beheben. Von den SDE begleitet wurden außerdem die Baumaßnahmen in der Eberbacher Straße in Schwanheim und in der Schönblickstraße in Allemühl. Eine Neuerschließung gab’s im Bereich Blauer Hut/Moosbrunner Straße in Schönbrunn.

Daniel Rupp stellte auch die Zahl der Wasserrohrbrüche gegenüber. Waren es 2021 insgesamt 34, so halbierte sich 2022 bis zum Tag der Sitzung deren Zahl. Mit 13 davon war Moosbrunn am häufigsten betroffen, neun entfielen auf Allemühl, je acht auf Schönbrunn und Haag. Die Förderleitung traf’s sieben Mal, den Ortsteil Moosbrunn sechs Mal.

Interessant waren Rupps Ausführungen auch zum Wasserverbrauch. Der verringerte sich 2021 um 15 000 Kubikmeter im Vergleich zu 2020. Damit habe man die Wasserreserven erhöht, und es biete sich die Möglichkeit, mehr von dem frischen Nass an die Nachbarkommune Eberbach zu liefern. Normalerweise liefere Schönbrunn täglich 90 Kubikmeter für Pleutersbach. Momentan gebe man konstant zusätzlich einen Liter pro Sekunde an Eberbach ab, was rund 86 Kubik je Tag seien.

Einiges hat man Rupp zufolge auch bei der Optimierung der Wasserversorgung getan. So etwa durch den Einbau eines Schieberkreuzes vor dem Hochbehälter Schwanheim. So könne man bei einem Rohrbruch auf der Förderleitung nach Haag auf das Abstellen des Ortsteils Schwanheim verzichten. Durch die Abtrennung der Verbindung zwischen Rohwasser- und Reinwasserbehälter erschließe sich die Möglichkeit, das Gesamtnetz oder nur einzelne Ortsteile zu desinfizieren.

Eine Fernüberwachung der Fernwirkanlage im Pumpwerk Allemühl mittels Internet-Anbindung über LTE wurde installiert. Da man somit die Möglichkeit hat, bei Störmeldungen auf den Monitor zu schauen, verringern sich auch die Bereitschaftseinsätze. Erneuert wurden die Füllstandsanzeigen beim Haupthochbehälter Schönbrunn und beim Hochbehälter Schwanheim, so dass diese nun realistische Werte anzeigen.