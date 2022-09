Schönbrunn-Allemühl. (MD) Für den Durchgangsverkehr gesperrt bleibt die Kreisstraße 4108 zwischen Allemühl und Schwanheim. Dort wird die Straße zwischen Abzweig L 595/ Pleutersbacher Straße bis zum "Älmel" grundlegend erneuert. Mehr als 30 Jahre lang wurde dies in den kommunalen Gremien diskutiert.

Gleichzeitig werden eine neue Wasserleitung von der Gemeinde Schönbrunn, Leerrohre für Breitbandverkabelung vom Zweckverband High-Speed-Netz Rhein-Neckar und Elektrokabel von der Netze BW verlegt. Die bisher in größeren Abschnitten nur etwa 3,50 Meter schmale Fahrbahn werde je nach örtlicher Möglichkeit verbreitert, sodass die befestigte Breite künftig zwischen vier bis maximal fünf Metern variiere, teilte Ralph Adameit vom Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises auf Nachfrage mit.

Die Teilstrecke zwischen "Älmel" und Schönblickstraße 19 sei bereits fertig asphaltiert. Dort sowie auf der Waldstrecke außerorts fänden derzeit noch Restarbeiten an den Banketten statt. Gegenwärtig würden auch zwischen Hausnummer 19 und Abzweig Schwanacker Leitungen verlegt. Danach stelle man den neuen Straßenaufbau her. Anschließend sei der letzte Abschnitt zwischen Schwanacker und L 595 an der Reihe.

"Sofern das Wetter weiter mitspielt, sollen die Straßenbauarbeiten bis Ende Oktober 2022 soweit beendet sein, dass die Gesamtstrecke wieder befahren werden kann", hofft Adameit.

In diesem Zuge gleich miterneuert wurde die Außerortsstrecke zwischen Waldeingang hinter Allemühl und Waldausgang vor Schwanheim. Die sei nämlich im laufenden Substanzerhaltungsprogramm des Kreises enthalten. Beide Teilmaßnahmen seien wegen der baulichen und zeitlichen Synergien zusammengefasst worden, finanzierten sich jedoch aus unterschiedlichen Haushaltstiteln.

Ort des Geschehens

Für die insgesamt rund 2,2 Kilometer lange Straßenbaumaßnahme, die 11.000 Quadratmeter Asphaltfläche umfasst, trägt Adameit zufolge der Kreis die Kosten von einer Million Euro.