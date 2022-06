Schlierstadt/Götzingen. (jm) Es ist der sehnliche Wunsch der ehemaligen "Caribic"-Generation und ein "Remembering" an die heiße Disco-Phase der 80er Jahre: Die Kult-Diskothek "Caribic" im Baulanddorf Schlierstadt öffnet am 24. und 25. Juni für zwei Tage ihre Pforten. Nach dreijähriger "Zwangs-Abstinenz" und dicht auf den Fersen des "Help!-Open-Air-Festival" auf dem Lausenberg erwartet Feierlustige damit das vierte "Caribic-Revival". Die Verantwortlichen rechnen damit, dass der Wiedersehens- und nicht minder der Erinnerungseffekt an die "goldenen Zeiten" im Kreise der erwartungsvollen Disco-Fans bemerkenswert ausfällt.

Für das "Help!-Sommermärchen-Team" und die kooperierenden Initiatoren ist aber ein anderer Aspekt noch wichtiger: die Unterstützung der "Elterninitiative leukämie- und tumorkranker Kinder Würzburg". Diese Kinderhilfseinrichtung, die sich der Behandlung und Pflege erkrankter Kinder sowie der Unterstützung deren betroffener und oft verzweifelter Familien widmet und keine Hilfesuchenden ablehnt, ist angesichts der herausfordernden Aufgabe dringend auf Spenden angewiesen. Da diese Elterninitiative bereits viele Kinder aus der Region betreut und behandelt hat, aber während der Coronazeit die Spenden spärlicher flossen, hat man sich bei "Help!" entschlossen, diese Einrichtung zu unterstützen.

Ein großer Dank des Organisations-Teams gilt schon im Voraus den Familien Seibold (Schlierstadt) für die Bereitstellung des Event-Areals sowie Ehrenamtlichen, die sich bei der Abwicklung engagieren. Die Verantwortlichen versprechen: "Bei dem nostalgischen ,Caribic-Memory-Event 2022‘, einer zweitägigen Oldie-Party mit ganz speziellem Memory-Flair, erwarten die ,jung gebliebenen‘ Disco-Gänger von ehemals ebenso wie die jüngeren Disco-Fans zwei unvergessliche und stimmungsvolle Abende bei Disco-Musik der 80er Jahre mit dem Kult-DJ Hansi." Die Schirmherrschaft für dieses Wiedersehenserlebnis übernimmt Osterburkens Bürgermeister Jürgen Galm.

Um die individuelle Revival-Atmosphäre abzurunden, lädt im Außenbereich ein themengerecht südländisch gestalteter Biergarten zum Verweilen und Erinnern bei "Caribic"-Musik ein. Einlass ist an beiden Abenden ab 19 Uhr. Eintrittskarten sind ab sofort erhältlich beim Einrichtungshaus Grammlich in Eberstadt sowie im Gasthaus "Badischer Hof" in Schlierstadt.

Wer das Revival nicht besuchen kann, aber die Hilfseinrichtung unterstützen möchte, kann über das "Help!"-Konto DE64.6746.1424.0012 3722 05 dafür spenden. Diese Spenden fließen ohne Abstriche der Würzburger Einrichtung zu, auf Wunsch wird eine Spendenbescheinigung ausgestellt. Jedenfalls hoffen die Familien Seibold und das "Help!-Sommermärchen-Team" auf regen Zuspruch und damit die Chance, die ausgewählte Kinderhilfsorganisation nachhaltig zu unterstützen.