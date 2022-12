Walldürn. (ankf) Beim Jahreswechsel wird das alte Jahr feierlich verabschiedet und das neue Jahr freudig empfangen. Was bei vielen dabei nicht fehlen darf, ist das Glas Sekt zur Feierstunde. Gert Dielmann, Geschäftsführer von Scheurich La Fleur in Walldürn, hat verraten, was seine Kunden auf dem Einkaufszettel stehen haben.

"Wir haben nicht nur junge, sondern auch einige ältere Kunden", erzählt Dielmann. "Die sind eher bereit, in die Tasche zu greifen und hochwertige Produkte zu kaufen." Bei jüngeren Generationen sei verständlicherweise die Feier der Mittelpunkt und nicht das, was in die Gläser kommt, so der Weinkenner.

Gerade im ländlichen Raum würden die Kunden oft sehr gezielt bei Feierlichkeiten einkaufen. "Sie kaufen nicht exzessiv ein, aber bewusst." Viele seiner Kunden seien Stammkunden, die regelmäßig über das ganze Jahr die gleichen alkoholischen Spezialitäten einkaufen – sei es im Geschäft in Walldürn oder im Online-Shop. Aber gerade zu Anlässen wie Silvester oder auch Weihnachten werde dann gerne etwas Besonderes gereicht.

Natürliche spüre seine Branche die Inflation. Dies hat Auswirkungen auf das Kaufverhalten und den Einkauf selbst. "Die, die sich das erlauben können, kaufen dann eben noch bewusster ein. Als Händler spürt man die Preissteigerung exorbitant beim Champagner." Wo er noch vor einem Jahr die Flasche Veuve Clicquot für 42 Euro verkauft habe, müsse er dafür momentan 54 Euro verlangen. Besonders zu Silvester sei oft Champagner gekauft worden.

Gerade die Zeit von Anfang bis Mitte Dezember und die Tage nach Weihnachten seien umsatzstark, erklärt Dielmann."Die Kunden fangen schon rechtzeitig mit dem Einkauf ein. Nur bei spontanen Einladungen kommen sie dann in den Tagen kurz nach Weihnachten und besorgen noch die ein oder andere Flasche."

Der Trend im Jahr 2022 ging hin zu Nischenprodukten, erklärt der Fachhändler. Aber auch die Eigenmarke "Scheurich 1907" werde immer noch gerne gekauft. Neue Winzer probieren immer wieder Neues aus und versuchen so, den geschmacklichen Trend zu finden, erzählt er. Die Entwicklungen seien sehr schnelllebig geworden. "Vor Jahren war auch Sekt mit Hibiskusblüte ein richtiger Trend, das wird heute kaum noch verlangt. Die Trends wandeln sich sehr schnell und sind auch abhängig von Veranstaltung zu Veranstaltung. Cocktails mit Sekt, wie Lillet, werden aber noch oft getrunken."

Bei Insidern sei daher momentan ein Secco sehr gefragt, der rot und prickelnd ist und eine Erdbeernote trägt. ...