Region Mosbach. (schat) Überraschungen sind ja nicht jedermanns Sache. Wenn man allerdings so überrascht wird, wie die Mosbacher Redaktion der Rhein-Neckar-Zeitung dieser Tage, dann ist das absolut in Ordnung.

So hatten wir Leserinnen und Leser eingeladen, uns an ihren Sommermotiven teilhaben zu lassen. Und das taten sie dann auch zahlreich und überaus ansprechend. "Wow" war eine häufig zu vernehmende Beschreibung beim redaktionsinternen Austausch über die Leser-Fotos, die da nach und nach im RNZ-Postfach landeten.

Die (für unser Dafürhalten) sehenswertesten Aufnahmen haben wir hier zusammengestellt. Manche Fotos sehen nicht nur toll aus, sondern haben auch noch eine Geschichte. So wie das Erntebild mit Mähdrescher, das uns Sabrina Neidig aus Dallau geschickt hat. Das gleiche Motiv vom selben Feld fand schon vor mehr als 30 Jahren den Weg in die Zeitung, wie der Landwirt, heute eigentlich in Ruhestand, aber dennoch als Helfer bei der Ernte aktiv, der Fotografin berichten konnte.

Unser Dank gilt aber natürlich allen RNZ-Leserinnen und -Lesern mit dem – Achtung Wortspiel – blendenden Auge fürs Motiv. Zu sehen sind hier Aufnahmen von Oliver Helmstädter (Konservenfabrik und Kapellenweg), Heinz Staab (Taubenschwänzchen), Gabriele Wennemann (Katzenbuckelsee), Manuela Eicher-Marnet (Gläser in der Abendsonne), Veronika Peischl (gemähtes Feld), Sigrid Scholl (Abendrot über Neckarelz), Julian Schneider (Sitzplatz in der Abendsonne), Britta Heck (Turmfalke in der Fichte), Barbara Meyer (Mondlicht), Michi Eisner (Sonnenblumenfeld), Birgitta Hamacher (Schlosshof Zwingenberg) und Philipp Decker (Sonnenblume und letzte Sonnenstrahlen).

> Über weitere Sommermotive freuen wir uns nach wie vor: Einfach per E-Mail schicken an red-mosbach@rnz.de