Das Team war im Laufe des Jahres auch schon in Rosenberg zu Besuch, um sich ein Bild von der Lage zu machen. Im Gepäck hatten die Tierschützer ein Weidezelt mitgebracht. Anschließend kam die Idee auf, "Animal Hope " mit einer Tattoo-Charity zu unterstützen, die am Wochenende auf dem Gnadenhof stattfindet. Die Einnahmen gehen an Felicia Ruhland und sollen die Materialien für einen geplanten Baueinsatz decken. Geplant ist nämlich, im Stall eine Zwischendecke einzuziehen, um dort Lagerplatz für Heu und Stroh zu schaffen. Und natürlich hofft man, dass noch ein dickes Plus für die Tiere herausspringt.

Und die haben in diesem Jahr schon einiges geschafft. So waren sie zum Beispiel schon in Italien, um dort Tieren zu helfen. "Wir packen an, wo Hilfe nötig ist. Helfende Hände werden im Tierschutz gern gesehen", sind sich die Tierliebhaber einig, die sich bei "Augen auf! Wir helfen Tieren" alle ehrenamtlich in ihrer Freizeit für das Wohl der Tiere einsetzen.

Rosenberg. (ahn/kn) Knapp zwei Jahre ist es her, als der Fernsehsender Vox im Rahmen der Reihe "Harte Hunde – Ralf Seeger greift ein" über den Umzug von Felicia Ruhland und ihrem Gnadenhof "Animal Hope" nach Rosenberg berichtete. Mit dabei waren auch die zwei Brüder und "Harten Hunde" Jörg und Christian Herrmann, die kräftig mit anpackten. Und auf dem Hof von Felicia Ruhland "ein Stück Herz zurückgelassen haben", wie sie sagen. Deshalb kommen sie nun am Wochenende wieder zurück nach Rosenberg – mit einer Tattoo-Aktion, wobei die Einnahmen Felicia Ruhland und ihren Tieren zugutekommt.

Die zwei ehemaligen Mitglieder der "Harten Hunde" Jörg und Christian Herrmann starteten Anfang des Jahres eigene Projekte unter dem Namen "Augen auf! Wir helfen Tieren". Inzwischen ist aus dem Zwei-Mann-Team um die beiden Brüder eine stattliche Truppe von engagierten Tierliebhabern und Tierschützern geworden.

Und wie läuft die Aktion für den guten Zweck ab? "Tierschutz und Tattoos gehören einfach zusammen", sind sich die Mitglieder von "Augen auf! Wir helfen Tieren" sicher. Deswegen haben Interessierte die Möglichkeit, sich ein Tattoo ihrer Wahl stechen zu lassen. Die Tätowierer spenden dann den Ertrag an den Gnadenhof. Und für alle, die sich nicht gleich tätowieren lassen wollen, gibt es etwas für die Schönheit wie zum Beispiel Permanent Make-Up oder Hyaluron-Behandlungen.

Das Team reist dabei aus ganz verschiedenen Ecken nach Rosenberg an. Tätowierer und Personal Trainer Tom Schneider kommt aus Heidelberg, die anderen Tätowierer und Damen für Permanent Make-Up oder Hyaluron-Behandlungen kommen aus Höxter oder auch aus Brandenburg. Doch auch aus der Umgebung gibt es Hilfe: So ist "Crazy Body Art Tattoo" aus Buchen am Samstag in ihrem Studio mit am Start und unterstützt die Tierschützer.

An den drei Tagen – von heute, Freitag, bis Sonntag, 30. Oktober – findet jeweils von 11 bis 19 Uhr auf dem Rosenberger Gnadenhof ein sogenannter Walk-In statt. Das heißt: Interessierte kommen einfach vorbei, bringen ihren Wunsch und Geld mit und dann werden die Nadeln geschwungen.

Info: Wer vorher einen Termin ausmachen will, meldet sich unter Telefon 01520/1648665 (Tattoo) oder 0176/34361569 (Beauty).