Von Noemi Girgla

Schwarzach. Nach Brasilien, Honduras, Indien und auf die Insel Java führte die dritte RNZ-Sommertour im Neckar-Odenwald-Kreis – zumindest aromatisch. Und wie könnte man besser in den Tag starten als mit einer schönen Tasse Kaffee? Einer, der sich dem braun-schwarzen Heißgetränk ganz verschrieben hat, ist Andrej Pajdakovic. Seit diesem Jahr betreibt er in Schwarzach die kleine Rösterei "Achtkaffee" – es ist die erste im Landkreis. Das sei für ihn schon etwas Besonderes, der Erste zu sein, erzählte er den Sommertourenden gleich zu Beginn – und entführte sie im Anschluss in eine Welt der Aromen und die Geschichte der Kaffeebohne.

Anschaulich erklärte er die Arbeit in einer Rösterei, sprach vom Knacken und Knistern der Bohnen, wenn sie aufplatzen, ließ probieren und erklärte, warum jeder Kaffee eine andere Entwicklung durchmacht und sich nach und nach entwickelt. Ein Fakt, der alle erstaunte, war, dass gerösteter Kaffee einen sehr dezenten Geruch verströmt. "Ein wenig wie beim Bäcker", meinte Pajdakovic; der typische Kaffeegeruch entstehe erst beim Mahlen – was natürlich sofort demonstriert wurde. So breitete sich der Wohlfühlduft rasch in der Rösterei aus, und das Gefühl des gemütlichen Frühstücks wurde noch dadurch verstärkt, dass die Bäckerei Englert aus Dallau ein wenig Gebäck für die Sommertourer bereitgestellt hatte.

Während viele der RNZ-Leserinnen und -Leser durchaus schon an der ein oder anderen Weinverkostung teilgenommen hatten, und auch Bier- und Whiskey-Tastings ein Begriff waren, betraten die meisten mit dem "Cupping", der professionellen Kaffeeverkostung, Neuland. Je drei Gläser mit à la minute gemahlenem Pulver hatten Pajdakovic und seine Helferin Sabine Rampach auf dem langen Holztisch, der die Mitte des "Achtkaffee" ziert, vorbereitet. Geübt gossen die beiden langsam und mit kreisenden Bewegungen den Kaffee auf, der seine ganz eigene Geräuschkulisse entwickelte. "Wenn der Kaffee Blasen wirft und blubbert, dann ist er gut und frisch", erläuterte Pajdakovic, und eine Sommertourerin stelle auch sogleich fest, dass "schon das Aufgießen eine Wissenschaft für sich ist".

Dann war aber erst mal warten angesagt: "Das Cupping macht man mit lauwarmem Kaffee. Der muss jetzt noch ein wenig abkühlen", mahnte der Experte zur Geduld. Und während schon sehnsüchtige Blicke in Richtung Tisch wanderten, holte Pajdakovic aus, die Besucher mit Fakten und Anekdoten aus der ganzen Welt des Kaffees zu verköstigen.

Wer hat sich je darüber Gedanken gemacht, wie das so begehrte Getränk überhaupt zu den Menschen kam? Hier habe jede Region, Kultur und Religion ihre eigene Geschichte, spannte der Röster den Spannungsbogen. Vermutlich wurde das Potenzial der Bohne im Jemen oder in Äthiopien entdeckt. Im 11. oder 12. Jahrhundert tauche Kaffee in Afrika zum ersten Mal auf. "Ich mag folgende Geschichte", leitete Pajdakovic ein: Eines Tages fragte sich ein Schaf- oder Ziegenhirte (die Überlieferungen gehen da auseinander), warum seine Tiere immer so aktiv seien. Sie hüpften, tanzten und sprangen herum. Der Hirte beobachtete, dass seine Herde sich immer wieder an einem ganz bestimmten Strauch mit roten und gelben Kirschen zu schaffen machte, und in ihm keimte ein Verdacht.

"Die Geschichte ist nicht gesichert, aber sie erscheint mir logisch", fuhr der Kenner fort: Vielerorts wird der Dung der Tiere für Lagerfeuer verwendet. "Die Kirschen werden gefressen, aber die Bohnen werden nicht verdaut, sondern wieder ausgeschieden", erklärte Pajdakovic. Und als der Dung verbrannte, habe sich der einzigartige Geruch von Kaffee über die Lagerstelle gelegt – und die Menschen natürlich neugierig gemacht ...

Prüfend den immer noch abkühlenden Kaffee im Blick, fuhr der Gründer des Achtkaffee fort: "Die Redewendung, irgendwo ,rumzuschnüffeln’, ist übrigens dem Kaffee zu verdanken." Denn im Jahr 1780 habe Friedrich der Große diesen verstaatlicht, da viele damit angefangen hatten, das damalige Luxusgut zu Hause zu rösten. Der Bohnenkaffee stand zu dieser Zeit nämlich in direkter Konkurrenz zum heimischen Malzkaffee, dessen Lieferanten und Hersteller der König schützen wollte. So stellte der "Alte Fritz" Kaffeeschnüffler ein, die durch die Gassen gingen – immer der Nase nach, auf der Suche nach dem unverkennbaren Geruch.

Noch immer hatte der Kaffee nicht ganz die gewünschte Temperatur erreicht – bei den Außentemperaturen dauert eben auch das länger als im Winter. Aber Pajdakovic war vorbereitet, die Wartezeit weiter zu versüßen, und so erzählte er von der Erfindung des Kaffeefilters (1908) durch eine gewisse Melitta Bentz, der Entwicklung des entkoffeinierten Kaffees Anfang des 20. Jahrhunderts und davon, dass die Deutschen inzwischen die Finnen als diejenigen abgelöst haben, die den höchsten Kaffeekonsum pro Jahr haben.

Endlich hatte das Gebräu auf dem Tisch die richtige Temperatur. Angerichtet waren ein Monsoon Malabar aus Indien, ein Rio Colorado aus Honduras sowie Jampit real estate von der Insel Java – für die Gäste kurz tituliert als Kaffee eins, zwei und drei. Doch immer noch berührte die Flüssigkeit nicht den Gaumen; zuerst war das Riechorgan gefragt, und so erklärte der Röster, die Nase fast im Glas, dass der stärkste Geruch entsteht, wenn man die oben aufliegende Kruste mit einem Löffel bricht. Nach und nach taten es ihm die Sommertourer nach – hier war das Schnüffeln nämlich erwünscht.

Wer sich unter einem Cupping das elegante Nippen mit abgespreiztem kleinen Finger vorgestellt hatte, lag komplett daneben. "Jetzt muss man den Kaffee zerstäuben", weihte Pajdakovic die Gäste ein und schlürfte beherzt von seinem Löffel. Denn viele Aromen entfalten sich (wie auch beim Wein) erst gemeinsam mit Luft. Zunächst verhalten, dann geräuschvoll folgten die Gäste seinem Beispiel, und einer stellte direkt fest: "Der ist für morgens und der für nachmittags." Ganz unterschiedlich kamen die Lauwarm-Getränke daher. Der erste säurearm mit holziger, kräftiger Note, der zweite blumig und frisch, der dritte mit einer leichten Zitrussäure und einem Hauch von Kräutern. So verschieden die Aromen, so weit gingen die Meinungen der Verkoster auseinander, die immer weiter schlürften, die Nuancen voll auskosteten und inzwischen auch "tief ins Glas" schauten.

"Man muss sich immer bewusst machen, dass Kaffee ein Naturprodukt und Luxusgut ist", rief der Experte in Erinnerung. Er plädierte dafür, ähnlich wie bei Fleisch, lieber weniger und dafür bewusster zu konsumieren, um sich selbst den Genuss zu erhalten. Dennoch (mit negativen Alltagsmythen aufräumend) bemerkte er, dass bis zu sechs Tassen Kaffee am Tag sich nicht negativ auf den Körper auswirken würden.

Auch verdeutlichte er den Unterschied zwischen kleinen Röstereien und der industriellen Produktion. "Bei uns dauert ein Röstvorgang 13 bis 18 Minuten, je nachdem, welcher Bestimmung die Bohne zugeführt werden soll. Die Endtemperatur liegt etwas über 200 Grad." Im Gegensatz dazu benötige die Industrie zwischen eineinhalb und drei Minuten bei einer Endtemperatur von bis zu 450 Grad. "Das hat nichts mit dem zu tun, wo sie heute sind", unterstrich der Röster. "Lediglich eine von zehn in Deutschland getrunkenen Tassen Kaffee hat ihren Ursprung in einer kleinen Rösterei", führte er den RNZ-Lesern vor Augen. Wer aufgrund von Magenproblemen auf den Genuss verzichte, könne sich gerne bei kleineren Produzenten beraten lassen und so eine für sich geeignete und verträgliche Sorte ausfindig machen.

Damit hatte ein Paar bereits Erfahrungen gemacht. "Früher hatte ich immer Magengrummeln. Seit wir den Kaffee in einer Privatrösterei kaufen, ist das verschwunden", bemerkte der Mann. Der Übeltäter hat auch einen Namen: Chlorogensäure. Die jeweilige Art der Röstung habe auf ihren Gehalt im Endprodukt enormen Einfluss, unterstrich Pajdakovic, und jeder reagiere auf den Konsum dieser Säure anders.

Auf einem prall gefüllten Jutesack sitzend, erzählte der Achtkaffee-Inhaber noch von Lieferketten, der alles verändernden Erfindung des Aromaventilbeutels und belebenden Getränken, die sich aus den Kaffeekirschen gewinnen lassen, in Deutschland jedoch nicht gehandelt werden. Auch gab es noch einige praktische Tipps zur weiteren Verwendung von Kaffeenebenprodukten. Zum Beispiel eignen sich laut Andrej Pajdakovic gerade die Silberhäutchen der Bohnen, die sich beim Röstprozess lösen, perfekt als natürlicher Dünger.

Aber jede Sommertour geht einmal zu Ende: Und so traten die Gäste nach rund drei Stunden die Heimreise von den Aromen Indiens, Honduras’ und Brasiliens ins weniger exotische und dennoch schöne Mosbach, Schefflenz, Hettingen und Limbach an – oder blieben einfach in Schwarzach.