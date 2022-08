Mosbach/Dallau. (schat) Lauschige Plätzchen, lehrreiche Stationen, idyllische Motive – das Trienzbachtal im Wald bei Dallau hat viel zu bieten. Am morgigen Donnerstag lässt es sich unter fachkundiger Führung erkunden, wenn die RNZ-Sommertour Station macht. Teilnehmen können hier auch noch Kurzentschlossene, es sind noch einige Plätze frei.

Unter dem Titel "Unterwegs im Wald durchs Triezenbachtal" nimmt Förster Thomas Müller die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit in den Wald. Und so kann auch der erfahrenste Waldspaziergänger bei der zweistündigen Tour in Elztal noch neue Facetten des Waldes entdecken, viel über seine Bewohner erfahren, "Wurzelino" und den "Dicken Willi" kennenlernen. Treffpunkt ist am morgigen Donnerstag, 25. August, um 15 Uhr am Spielplatz am Krähenwald.

Info: Anmeldungen sind am heutigen Mittwoch noch per E-Mail an red-buchen@rnz.de oder unter Telefon 06261/93227168 (von 10 bis 15 Uhr) möglich.