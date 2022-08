Beim nunmehr bereits dritten Besuch im Rahmen der Sommertouren hatte Jürgen Schart als Tour-Guide für die RNZ-Leserinnen und -Leser eine besondere Attraktion parat. "Dieses Wochenende absolviert die weltweit operierende Rettungsorganisation ,Isar’ ihr Deutschland-Training bei uns", erläuterte der Präsident des Bundesverbands Rettungshunde (BRH) – der das TCRH betreibt – den Tour-Gästen gleich bei der Begrüßung. Isar steht für "International Search and Rescue" und eine gemeinnützige Rettungsorganisation, die 2003 in Duisburg gegründet wurde und seither nach Naturkatastrophen, Unglücksfällen und bei humanitären Katastrophen Hilfe leistet.

So überrascht kann einer sein, der Mosbach ansonsten so gut kennt wie seine eigene Westentasche. Dem Team des deutschlandweit einmaligen Trainingscenters war es (wieder einmal) gelungen, den Teilnehmerinnen und Teilnehmern der RNZ-Sommertour das Thema Retten und Helfen auf imponierende Art und Weise zu präsentieren: Auf Neudeutsch würde man den Samstagvormittag auf dem weitläufigen Areal der ehemaligen Neckartalkaserne wohl am treffendsten mit dem Ausdruck "bestes Infotainment" beschreiben.

Von Heiko Schattauer

Kaum fünf Minuten später fanden sich die Sommer-Tourer mittendrin im Rettungsgeschehen. "Gelb hoch, jetzt Rot hoch, nein, langsam ..." – ein Übungsteilnehmer aus dem Isar-Team deutete seinen beiden Kollegen am Unglücksort, wie sie mithilfe von Hebekissen einen unter tonnenschwerem Betonschutt eingeklemmten Kleinwagen befreien sollen.

Ein paar Meter weiter setzte eine andere Isar-Einsatzkraft einen mächtigen Kernbohrer an, um eine Versorgungsöffnung durch dicken Stahlbeton zu treiben. Eine beschwerliche Arbeit, die Bohrmaschine hat ein stattliches Eigengewicht, die Übende war eine sportliche, aber zierliche Frau. "Hier übt jede und jeder möglicht alles", erklärte Jürgen Schart.

Die ehrenamtliche Helferin, die sich mit dem Kernbohrer mühte, ist eigentlich Rettungshundeführerin. "Im Einsatzfall ist es einfach wichtig, mit möglichst allen Abläufen vertraut zu sein", so Schart. Das Szenario, in dem die rund 70-köpfige Isar-Delegation trainierte, entsprach im Übrigen dem Lagebild, wie es sich etwa nach einem starken Erdbeben zeigen kann.

Während die Isar-Kräfte unbeeindruckt von den Zaungästen weiter Hand und Gerät anlegten, standen die Tourteilnehmer mit staunenden Augen am Rande des riesigen Trümmerfelds, das zu Kasernenzeiten Truppenunterkunft war.

Es blieb beim Staunen, als die Gründerin der Rettungsorganisation, Dr. Daniela Lesmeister, erklärte, dass alle Einsatzkräfte Ehrenamtliche sind und sich Isar ohne jede staatliche Unterstützung ausschließlich über Spenden finanziert. Allein die Ausrüstung, die man für die Drei-Tages-Übung mit ins TCRH gebracht hat, koste rund eine Million Euro, erklärte Lesmeister, die sich gemeinsam mit ihrem Mann seit zwei Jahrzehnten für "ihre" Rettungsorganisation einbringt.

"Wenn man weiß, dass Frau Lesmeister Staatssekretärin im Innenministerium von Nordrhein-Westfalen ist, dann ist ihr ehrenamtliches Engagement für Isar noch beeindruckender", findet Jürgen Schart: "Und die buddelt und gräbt hier natürlich wie allen anderen auch selbst mit."

Für die RNZ-Leserinnen und -Leser legte die Staatssekretärin im Ehrenamtseinsatz aber gerne eine Pause ein, nahm sich Zeit für die zahlreichen Fragen, die sich den Gästen stellten. "Das lässt sich wirklich alles über Spenden finanzieren?", war eine der zentralen Fragen, die die Sommer-Tourer beschäftigte.

"Wenn wir helfen, dann braucht es schon das etwas größere Kleingeld, das stimmt schon", erläuterte Philipp Braun, bei Isar für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig. Auslandseinsätze wie im August 2021 in Haiti verursachen allein schon für den Transport des Equipments (in diesem Fall rund 15 Tonnen schwer) immense Kosten, zumal man vor Ort autark agieren können müsse.

Gerade während solcher Einsätze – der in Haiti kostete etwa 1,5 Millionen Euro – werbe man dann natürlich intensiv um finanzielle Unterstützung. "Erzählen Sie ruhig weiter, was wir hier machen, das hilft uns schon mal", gab Braun den Gästen mit auf den Weg, nicht ohne nachzuschieben: "Selbst spenden geht natürlich auch immer."

"Wir waren noch nie irgendwo und konnten dann nicht helfen", entgegnete derweil Daniela Lesmeister eine weitere Leserfrage nach möglichen Hindernissen, gerade bei Auslandshilfeleistungen. Der schlimmste Einsatz fand für die Isar-Gründerin aber im eigenen Land statt: Mit Rettungshunden suchte man nach der Flutkatastrophe im Ahrtal nach Vermissten. Und fand die allermeisten davon nur noch tot. Für Lesmeister und ihre Mitstreiter ein belastender Einsatz – "weil es bei uns zu Hause, vor der eigenen Haustüre war."

Wie genau die genannten Rettungshunde eingesetzt werden und welche ausgefeilten Übungsszenarien man in den einzelnen alten Bundeswehrgebäuden eingerichtet hat, erläuterte Jürgen Schart beim weiteren Rundgang. Auf dem warb ganz spontan und höchst unterhaltsam auch der Ausbildungsleiter Medizin beim BRH, Maik Heins, für seine Weiterbildungen. Schließlich bedürfe es im Notfall nicht nur einer schnellen Rettung aus bedrohlicher Lage, sondern auch adäquater medizinischer Versorgung.

Vorbei an umgestürzten Bussen und "Unfallautos" – an denen die rettende Wirkung eines gerade mal neun Euro teuren Schlüsselanhängers mit Gurtschneider demonstriert wurde – führte Schart die Gruppe dann zur neuesten Einrichtung des TCRH.

Wo einst der Kasernen-Sportplatz zu finden war, ist nun eine neue Stadt gewachsen: 276 Übersee-Container bilden die neue "urbane Übungsanlage", in der sich auch eine Straßenbahn mitsamt Gleisanschluss befindet. "Das ist ja der Wahnsinn", entfuhr es da RNZ-Leserin Hermine Schwandl. Und auch bei den anderen Tourteilnehmern war es schon wieder da – das ungläubige Staunen.

Der Bau einer in dieser Form im zivilen Bereich einmaligen Übungseinrichtung wie der Containerstadt sei nur dank langfristiger Kooperationen mit dem Land (in diesem Fall mit der Landespolizei) möglich, verdeutlichte Jürgen Schart, nachdem man sich auf die Dächer der Stadt begeben hatte.

Den Ernstfall in verschiedenen realistischen Szenarien üben können hier nun "alle Blaulichtorganisationen". Schart erläuterte in diesem Zusammenhang auch die Besonderheit, dass man allen Hilfs- und Rettungsorganisationen aus dem Kreis die Nutzung der Übungseinrichtungen am TCRH kostenlos ermögliche.

Es sollte aber noch höher hinausgehen: Gut die Hälfte der Sommertour-Gruppe traute sich nämlich tatsächlich auch noch auf den großen Übungsturm, den man jüngst in der Nähe der Unterkunftsgebäude des TCRH (das rund 100 Betten für Lehrgangsteilnehmer bietet) gebaut hat.

Belohnt wurden die mutigen Gäste mit einem Ausblick, wie er weit und breit kaum besser zu finden ist. Auf dem elf Hektar großen Gelände, das der BRH von Inast als Eigentümer der insgesamt 27 Hektar großen Liegenschaft am Hardberg angemietet hat, ist eben immer wieder Neues zu entdecken.

Beim gemeinsamen Abschluss im "Casino" war man sich einig: "Das war eine wirklich tolle Tour." Und nicht nur Siegfried Luderschmitt, der 38 Jahre lang in der Kaserne in der Lkw-Staffel seinen Dienst geleistet hat, nahm Eindrücke und Erkenntnisse mit nach Hause, "die ich mir nie vorgestellt hätte."