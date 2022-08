Hirschlanden. (joc) Der Zufall schreibt oftmals die besten Geschichten. So auch in diesem Fall, denn just am Freitag, als die Rhein-Neckar-Zeitung im Rahmen ihrer Sommertour eine Besichtigung von Hirschbräu in Rosenberg-Hirschlanden anbot, war auch gleichzeitig der "Internationale Tag des Bieres". Vor gut vier Wochen, als der Termin festgelegt wurde, dachte daran noch niemand. Und so war dieser trefflich gewählte Termin so etwas wie das Sahnehäubchen – oder hier besser gesagt die Schaumkrone – auf einer rundum gelungenen, zweieinhalbstündigen Veranstaltung in der kleinen Brauerei, die den 20 teilnehmenden RNZ-Lesern sicherlich noch eine ganze Weile in guter Erinnerung bleiben wird.

Redakteur Joachim Casel freute sich eingangs über das große Interesse an diesem Angebot der Rhein-Neckar-Zeitung, und dass der Frauenanteil heute bei knapp 50 Prozent liege: "Bier ist längst nicht mehr ausschließlich Männersache." Dann ging er auf die Sommertour ein: Es sei seinen Kollegen in Mosbach und seiner Redaktion in Buchen eine Herzensangelegenheit gewesen, den Lesern gemeinsam ein attraktives und vielfältiges Angebot präsentieren zu können. Angesichts der guten Resonanz bei allen Terminen scheint dies auch gelungen zu sein. Joachim Casel betonte, dass er selbst gerne auch mal das ein oder andere Bier mit Genuss trinke und der Verkostung daher mit großer Spannung entgegen sehe. Der Redakteur bedankte sich bei Martin Herrmann und dessen Frau Gerda, die die RNZ-Leser an diesem Tag bewirteten und mit allerlei Informationen rund ums Brauen versorgten.

Deutschland ist ein Vorzeige-Bierland. In keinem anderen europäischen Land wird so viel Gerstensaft produziert. 2021 waren es 15,6 Millionen Hektoliter. In Deutschland gibt es 7500 verschiedene Biermarken.

Dann berichtete Martin Herrmann von den Anfängen und den Aktivitäten der einst kleinsten Zollbrauerei Deutschlands: Zunächst betonte er, dass man sich natürlich strikt an die Vorgaben des deutschen Reinheitsgebots aus dem Jahr 1516 halte. Gleichzeitig machte er auf gravierende Unterschiede aufmerksam, denn Bier sei nicht gleich Bier. Daher riet er den Biertrinkern darauf zu achten, handwerklich hergestellte Biere zu kaufen, wie etwa von den in der Region beheimaten Brauereien Faust oder