untergebracht, beheben. Rund 29 Mio. Euro investiert die Johannes-Diakonie in den Bau, den das renommierte Schweizer Unternehmen "Implenia" als Generalbauunternehmer schlüsselfertig herstellen soll. Das Senioren- und Rehazentrum soll aber nur der erste Schritt der Entwicklung am Hungerberg sein. Mittelfristig soll dort ein neuer Stadtteil entstehen, der wiederum die bestehenden Einrichtungen der Johannes-Diakonie mit der Stadt verbindet.

"Das war ja schon mal richtig informativ", berichtete Robert Hercegfi beim kurzen Fußmarsch vom fideljo aus zum Baufeld, dessen Fortschritt er täglich aus dem eigenen Wohnzimmer in Mosbach verfolgen kann. Informiert über das, was schon gelaufen ist, und das, was noch laufen wird, hatte da bereits Alexander Strauß. Der Leiter des Bereichs Gesundheit bei der Johannes-Diakonie Mosbach erläuterte Hercegfi und den weiteren Tour-Teilnehmern, warum man sich im Verlauf der Planungen für eine Erweiterung des eigentlichen Vorhabens entschieden hat. Und aus dem reinen Seniorenzentrum nun also ein Haus wird, in dem sowohl ältere Menschen in einer Pflegeeinrichtung als auch Kinder und Jugendliche in einer Reha-Klinik betreut und begleitet werden.

Von Heiko Schattauer

Strauß sprach von einer "spannenden Verbindung" zwischen Alt und Jung, von bereichernden Begegnungen, von Synergieeffekten. Nicht nur bei therapeutischen Angeboten gebe es da eine Schnittmenge, auch im sozialen Austausch zwischen Senioren und Heranwachsenden. Dabei wolle man jedem künftigen Bewohner seinen eigenen Bereich gewähren, gleichzeitig aber Berührungs- und Austauschmöglichkeiten eröffnen und unterstützen.

Mit Fertigstellung des neuen Senioren- und Rehazentrums – das für Ende 2023 eingeplant ist – sollen 90 Altenpflegeplätze und 35 für Kinder und Jugendliche mit Beeinträchtigungen zur Verfügung stehen. Damit könne man ein adäquates Ersatzangebot für die seit drei Jahren von der Johannes-Diakonie betriebene Altenpflegeeinrichtung im Pfalzgrafenstift schaffen, so Alexander Strauß. Und zudem die räumlichen Engpässe bei der Rehaklinik, momentan noch in Räumen des Berufsbildungswerks untergebracht, beheben. Rund 29 Mio. Euro investiert die Johannes-Diakonie in den Bau, den das renommierte Schweizer Unternehmen "Implenia" als Generalbauunternehmer schlüsselfertig herstellen soll. Das Senioren- und Rehazentrum soll aber nur der erste Schritt der Entwicklung am Hungerberg sein. Mittelfristig soll dort ein neuer Stadtteil entstehen, der wiederum die bestehenden Einrichtungen der Johannes-Diakonie mit der Stadt verbindet.

Diese Planungen bildeten für die Teilnehmer der Sommertour einen ersten Ansatzpunkt für ganz konkrete Fragen. Als mögliches Zeitfenster für eine Erschließung des angrenzenden Baugebiets nannte Strauß hier drei bis fünf Jahre, an einer direkten ÖPNV-Anbindung arbeite man bereits jetzt. Alexander Strauß war am Rand der Baustelle dann auch als erster Ansprechpartner gefragt, als es ganz explizit um Zimmergrößen und -zuschnitte im neuen Seniorenheim ging. Die Landesheimbauverordnung habe hier klare Vorgaben gemacht, die seien auch für die Johannes-Diakonie bindend.

Wie der fertige Bau am Ende aussehen wird, das war trotz frühem Rohbaustadium bereits klar erkennbar: Mithilfe des Smartphones und entsprechender QR-Codes konnte man sich einen 360-Grad-Überblick verschaffen. Sogar eine 3D-Brille hatten die beiden Bauspezialisten von Implenia für die eingehende Baubetrachtung parat.

Durchaus beeindruckende Einblicke waren aber auch mit "klassischem" Blick möglich: Über Böschungswinkel, Betonfertigteile, ein ausgeklügeltes Lager- und Vorbereitungssystem oder praktische Nasszellen-Würfel wusste Julian Finkbeiner zu berichten, während im Hintergrund die Erd- und Rohbauarbeiten unbeeindruckt fortgeführt wurden. "Das ist nicht bestellt", erklärte Karsten Kiefert augenzwinkernd, als ein Baggerfahrer sich seinen Weg durch die Gruppe mit den gelben Warnwesten und Sicherheitshelmen bahnt. "Wir haben halt einen straffen Zeitplan", schob Alexander Strauß schmunzelnd nach.

In der Tat: Nachdem man bereits rund 30.000 Kubikmeter Erdreich bewegen musste, um mit den Rohbauarbeiten beginnen zu können, geht’s nun strikt durchgetaktet weiter. Lieferschwierigkeiten hin, Materialknappheit her. "Wir müssen es nehmen, wie es kommt", gibt sich Projektleiter Finkbeiner gelassen. Ganz im Zeitplan sei man derzeit nicht, den Termin für das Richtfest Ende des Jahres habe man dennoch fest im Blick. Was man in den ersten zweieinhalb Monaten seit Beginn der Hochbauarbeiten erschaffen hat, kann sich durchaus sehen lassen, auch wenn man gerade erst beim Erdgeschoss zugange ist, über dem noch drei weitere Etagen wachen sollen.

"Ich habe mir das nicht so groß vorgestellt", räumte am Ende der erkenntnisreichen Runde Tourteilnehmer Fritz Ott ein, der sich von der koordinierenden Leistung der Bauverantwortlichen beeindruckt zeigte: "Hut ab!" Respekt vor der Leistung an der Großbaustelle zollte auch Robert Hercegfi, der sich zudem für die Planungen zur Integration des Areals in die Stadt begeistern kann. Weniger begeistert zeigte sich Liane Kuhnberger. Allerdings nicht wegen der Tour an sich, sondern vielmehr wegen der geplanten Zimmergrößen im Seniorenheim. Die findet sie mit Blick auf eine nahende Inanspruchnahme eines solchen Angebots "enttäuschend". Aufschlussreich sei die Führung dennoch gewesen, anerkannte die Seniorin. "Ich gehe bereichert nach Hause", befand auch Erich Hartig, den vor allem die angestrebten Synergieeffekte und das Konzept der Begegnung von Alt und Jung überzeugten. Schließlich brauche man sich doch gegenseitig, so sein Schluss. Dem ist kaum etwas hinzuzufügen.