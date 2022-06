Rinschheim. (pm) Sogar aus Hamburg reisten Menschen an, um in Rinschheim dabei zu sein. Drei Tage lang stieg dort am Wochenende das "Help!"-Open-Air, nachdem es in den vergangenen zwei Jahren pandemiebedingt ausfallen musste. Insgesamt pilgerten 2500 Besucher zum Lausenberg. Die Veranstalter waren zufrieden mit dem Festival und zogen eine positive Bilanz.

Die ersten Teilnehmer kamen