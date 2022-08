Von Jutta Biener-Drews

Region Eberbach. Dass es dem Einzelhandel im IHK-Bezirk Rhein-Neckar immer schlechter gelingt, die Kaufkraft der Menschen vor Ort zu binden, geht aus der kürzlich in Mannheim vorgelegten Kaufkraftanalyse 2022 hervor. Vom Kaufkraftabfluss betroffen sind dabei nicht mehr nur Kleinstädte wie Eberbach. Selbst die großen Zentren der Region leiden inzwischen darunter, dass das Geld der Menschen vor Ort nicht mehr in die ortsansässigen Geschäfte getragen wird. So liegt die Kaufkraftbindungsquote von Mannheim mit 115 in diesem Jahr zwar noch über der Hundertermarke und signalisiert damit noch Kaufkraftzufluss von außen, ist aber deutlich abgerutscht. Heidelberg war es schon im Vorjahr misslungen, die Kaufkraft der eigenen Einwohner abzuschöpfen – und hat jetzt weiter verloren: Die Quote liegt bei 96.

Spitzenpositionen in puncto Kaufkraftbindung im IHK-Bezirk nehmen erneut die Städte Schwetzingen, Walldorf und Mosbach ein. Hier wurden Werte von bis zu annähernd 160 erzielt. Auch Mosbach gelingt es mit einer Quote von 138 erneut in erheblichem Umfang, Käufer sowohl in der Stadt zu halten wie von außerhalb anzuziehen. Allerdings mit einem minimalen Verlust zum Vorjahresergebnis. Werte wie diese überflügeln aber die der meisten anderen Städte sowohl im Kammerbezirk wie auf Bundes- oder Landesebene. So beträgt die Kaufkraftbindung im gesamten Rhein-Neckar-Raum 85 Prozent, in Baden-Württemberg 79 und in Deutschland 82 Prozent. Eine Entwicklung, die nicht nur aber auch mit vermehrten Online-Einkäufen zu tun hat.

Die Einkaufsstadt Eberbach liegt in dieser Skala bei lediglich 77 Prozent, hat sich 2022 damit aber nicht verschlechtert. In Relation zur deutlich angewachsenen Kaufkraft seiner 14.267 Einwohner stellt sich das allerdings anders dar. Während die allgemeine Kaufkraft in Eberbach um rund 500 auf 23 440 Euro pro Kopf zugelegt hat und jedem Einwohner, jeder Einwohnerin über 6800 Euro für Einkäufe zur Verfügung stehen, bleibt prozentual offenbar nicht mehr in den örtlichen Ladenkassen hängen.

Im Vergleich mit dem Durchschnitts-Bewohner im Kammerbezirk oder in Baden-Württemberg schneiden die Einwohner von Eberbach sehr viel schlechter ab. So wird die allgemeine Kaufkraft im Rhein-Neckar-Raum mit 25.771 Euro angegeben, in Deutschland mit 25.331 Euro; der durchschnittliche Baden-Württemberger verfügt sogar über 27.136 Euro pro Kopf.

Im Rhein-Neckar-Kreis sitzen die Top-Verdiener übrigens erneut in Schriesheim (32.824 Euro Kaufkraft pro Kopf), in Gaiberg (32.597) und in ...