Von Uwe Köbler

Robern. Wer den Namen Rummenigge hört, dem fällt meist sofort Karl-Heinz Rummenigge, Ex-Bayern-Kicker und heutiges Vorstandsmitglied des FC Bayern München, ein. Es gibt aber auch noch Michael Rummenigge der nach seiner Bayern-Zeit fünf Jahre im schwarz-gelben Dress von Borussia Dortmund auflief. Und mit schwarz-gelb schließt sich quasi der Kreis zum SV Robern, wo der Name Rummenigge in den letzten Tagen immer wieder mal fiel.

Es ist aber keineswegs so, dass sich der SV Robern im sportlichen Bereich professionelle Unterstützung geholt hat. Nein, der berühmte Name ist auf Fahrzeugen zu finden, die dieser Tage an der Sportanlage des SVR zu sehen waren. "Trendsport Rummenigge" war da zu lesen – und tatsächlich gehört der ehemalige Bundesliga-Spieler zu den Geschäftsführern der Firma, die sich auf die Anlage von Spielfeldern bzw. Kleinspielfeldern für diverse Sportarten spezialisiert hat.

Trendsport Rummenigge baut Anlagen in allen Größen, und so wurde auch der SV Robern bei der Planung seiner neuen "reAnimate"-Anlage auf die Firma aus Münster aufmerksam. Der große Name habe aber keine Rolle gespielt, erklären die Planer des SV Robern. Es sei einzig und allein darum gegangen, ein Multi-Funktionsspielfeld in der großzügigen Anlage an Roberns Peripherie zu erstellen. "Und für große Namen soll die ganze Anlage auch nicht sein, sondern für alle die, egal aus welcher Generation, die Spaß an Bewegung haben", erklärt der zufällig vorbeikommende Stefan Bechtold, stellvertretender Jugendleiter des SVR.

Wobei zufällig hier eigentlich nicht der richtige Begriff ist, denn Bechtold ist fast täglich vor Ort, um als ehrenamtlicher "Bauleiter" den Fortgang der Arbeiten zu begleiten. Mit Verzögerungen mussten sie beim SV Robern ja schon leben.

Zunächst behinderte Corona den Baubeginn, dann machte der Lehmboden, der kaum Wasser durchließ, Erdarbeiten unmöglich. Einzig die Spielanlage für die Kleinen mit dem weithin sichtbaren römischen Wachtturm steht schon seit geraumer Zeit. Der Wachtturm stellt die Verbindung zum Limes her, auf dessen früherem Verlauf die reAnimate-Anlage entstanden ist.

Das Konzept des Vorstandsteams um die 1. Vorsitzenden Matthias Albert und Felix Gramlich, mit der Anlage ein Vereinsangebot in die Richtungen "Freizeitangebote für Kinder", "zeitunabhängige Trainingsmöglichkeiten für Jugendliche, Erwachsene und Senioren" und "Stärkung des sozialen Miteinanders" zu schaffen, stieß auf großes Interesse bei namhaften Förderern.

So wurden Zuschüsse aus dem Leader-Förderprogramm, von der Dietmar-Hopp-Stiftung, der Stiftergemeinschaft der Sparkasse Neckartal-Odenwald und via Crowdfunding bei der Volksbank Mosbach generiert. Doch auch das Konto des SVR nahm deutlich ab. "Wir haben lieber Bewegung auf unserer neuen Anlage als auf dem Konto", so Kassier Dennis Galm beim Spatenstich.

Da ging man noch davon aus, dass man 2023 schon auf dem Kunstrasenspielfeld dem Ball nachjagen, Turngeräte der Calisthenics-Anlage testen, seine Fitness an den Outdoor-Geräten verbessern bzw. Kindern an den vielen Spielgeräten zuschauen kann. Jetzt aber ist die Einweihung der gesamten Anlage, die Jung und Alt in Bewegung zusammenbringen soll, für den 21. Oktober geplant. Bis dahin, so Stefan Bechtold, seien auch die Ruhe- und Entspannungsmöglichkeiten hergestellt.

Und dort, wo jetzt noch der karge Lehmboden zu sehen ist, soll saftiges Rasengrün sprießen. Ob bei der Einweihung tatsächlich der echte Rummenigge vorbeischaut, ist eher unwahrscheinlich, doch schon der Name der aus Lippstadt stammenden Fußballbrüder lässt die Freunde des runden Leders bei aller Innovation der Anlage ein Stück weit nostalgisch werden.