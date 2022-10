Region Mosbach. (schat) Der Blutdruck bei den niedergelassenen Ärzten steigt in ungesunde Höhen: Grund der Aufregung und Verärgerung sind die Inhalte des geplanten Finanzstabilisierungsgesetzes für die Gesetzliche Krankenversicherung (GKV), das die Regierungskoalition in Berlin auf den Weg gebracht hat. So soll die erst 2019 eingeführte Neupatientenregelung wieder abgeschafft werden. Die Gemeinschaft der niedergelassenen Ärzteschaft in Baden-Württemberg (im Medi-Verbund zusammengeschlossen) sieht die ambulante Versorgung in Gefahr. Neue Patienten müssten sich damit künftig wieder auf "noch längere" Wartezeiten oder Aufnahmestopps einstellen, heißt es von Medi. Dem Protest verlieh man am gestrigen Mittwoch mit einer ersten gemeinschaftlichen Aktion Ausdruck. Am Vormittag blieben auch in der Region einige Praxen geschlossen.

"Jetzt reicht es: Die ambulante Versorgung wird kaputt gespart. Wir machen das nicht mehr mit", war etwa in Aglasterhausen am Eingang der Praxis von Allgemeinarzt Dr. Christoph Kaltenmaier zu lesen. Der versorgte am frühen Morgen noch einige Patienten – und sperrte ab 9 Uhr dann aus Protest die Praxistüren zu. Ein Notdienst war natürlich für den Fall der Fälle eingerichtet. Untätig war der Mediziner unterdessen auch während der Protestzeit nicht. Vielmehr tauschten sich die niedergelassenen Ärzte via Zoom über die auslösende Problematik (unter anderem auch mit einem KV-Vertreter) aus.

Zum Hintergrund: Im Mai 2019 wurde die Neupatientenregelung im Terminservice- und Versorgungsgesetz eingeführt – "als Anreiz für niedergelassene Ärzte, mehr Termine für neue Patienten anzubieten", berichtet Medi. Diese Leistungen wurden und werden (noch) extrabudgetär vergütet. Laut aktueller Erhebung des Zentralinstituts für die kassenärztliche Versorgung (Zi) war die Zahl der Neupatientenfälle im ersten Quartal 2022 mit 27,1 Mio. so hoch wie noch nie seit Einführung der Neupatientenregelung. "Wir niedergelassenen Ärzte haben durch die Neupatientenregelung zusätzliches Personal eingestellt, um unsere Versorgung zu verbessern und Patienten schnellere Termine zu ermöglichen", berichtet der Initiator der Protestaktion, Dr. Norbert Smetak, Vizechef von Medi.

Der Aktion am Mittwoch sollen "sukzessive" weitere folgen, um auf die Problematik aufmerksam zu machen, berichtet Christoph Kaltenmaier im kurzen Gespräch mit der RNZ.