Osterburkens Bürgermeisterstellvertreter Thomas Zemmel verwies darauf, dass man aktuell ganz am Anfang der Planungen stehe und die Stadt das letzte Wort habe. Bis dahin wolle man weitere Planungsuntersuchungen abwarten, die in den nächsten Monaten eingeholt werden sollen, um eine entsprechende rechtssichere Entscheidungsgrundlage für den Gemeinderat zu bekommen. Der erkrankte Bürgermeister Jürgen ...

"Durch Transparenz schafft man Akzeptanz, und als Ortschaftsrat stellen wir uns weniger die Frage nach dem Ob, sondern eher nach dem Wie, denn schließlich ist jeder dazu verpflichtet, einen gewissen Teil zur Energiewende beizutragen", sagte der stellvertretende Ortsvorsteher Tobias Münch in Vertretung von Ortsvorsteher Jürgen Breitinger in seiner Begrüßung. Zwei der ausgewiesenen Flächen liegen in unmittelbarer Nähe zur für Windkraft ausgewiesenen Fläche im Regionalplan. Ein weiterer möglicher dritter Standort liegt einige hundert Meter entfernt von diesem Bereich, der etwa 85 Hektar Potenzialfläche umfasst. Die Lage des dritten Standorts (3/1) war in der Vergangenheit bereits einige Male kontrovers diskutiert worden. Deshalb hat die Zeag nun einen anderen Vorschlag für ein drittes Windrad (3/2) unterbreitet, der sich von der Gemeindeverbindungsstraße zwischen Osterburken und Schlierstadt aus gesehen links des Weges befinden würde. Die Vertreter der Zeag, Laura Nübl, Thomas Ellmer und Markus Meyle, gaben dazu entsprechende Erläuterungen.

Einige Ortschafts- und Gemeinderäte sowie interessierte Bürgerinnen und Bürger machten am Mittwochabend vom Angebot Gebrauch, mögliche Standorte von zwei bis drei Windkraftanlagen im Schlierstadter Gewann "Metzgersbusch" zu besichtigen . Im Anschluss an die Besichtigung folgte dann in der Schlierstadter Mehrzweckhalle eine mit rund 40 interessierten Bürgern besuchte Informationsveranstaltung.

Osterburken-Schlierstadt. (F) Das Thema Windkraft, verbunden mit der Aufstellung von drei Anlagen im Gewann "Metzgersbusch" , war bereits bei der Waldbegehung des Gemeinderats im vergangenen Jahr ein bedeutendes Thema. In den Gemeinderatssitzungen im Mai und Juni beschloss das Gremium eine Vor-Ort-Begehung an möglichen Standorten. Der Ortschaftsrat Schlierstadt hat parallel hierzu ebenfalls Beratungen durchgeführt und einen einstimmigen Beschluss zum Vorhaben der Zeag AG aus Heilbronn gefasst.

Tobias Münch führte noch einmal die Punkte an, die man gemeinsam im Ortschaftsrat als Bedingung für mögliche Windräder erarbeitet hatte. Oberste Bedingung sei demnach der großzügige Abstand zur Wohnbebauung und zu landwirtschaftlichen Betrieben. Zweitens müssten störender Schattenwurf und unzumutbare Lärmbelästigung in Richtung Ortsetter ausgeschlossen sein. Weitere Anforderungen beziehen sich auf das Natur- und Landschaftsbild. Ebenso sei es dem Ortschaftsrat gleichermaßen wie dem Gemeinderat wichtig, dass möglichst viele Bürger an dem Projekt partizipieren und profitieren können. Denkbar wäre etwa ein Genossenschaftsmodell, wie es bereits in Form der Bürgerenergiegenossenschaft Bauland existiert.

Nach der gut einstündigen Vorstellung der möglichen Windkraftflächen durch Thomas Ellmer von der Zeag folgte eine etwa genauso lange offene Diskussionsrunde. Im Wesentlichen bezogen sich die Fragen auf die Auswirkungen, die die Anlagen auf die Ortslage, den Wald und die Umwelt haben könnten. Mehrere Fragen wurden auch hinsichtlich verschiedener Beteiligungsformen für Bürger gestellt. Ein Bürger sprach sich aufgrund der Nähe zu einem landwirtschaftlichen Betrieb gegen den dritten Standort aus. Thomas Ellmer informierte auch, dass man aktuell mit einem Windrad etwa 4000 Haushalte jährlich mit Strom versorgen könnte.

Welche Standorte letztlich konkret in Frage kommen würden, müsste nun in Prüfungen genau untersucht werden, sagte Ellmer weiter, so beispielsweise in Naturschutz- und Lärmgutachten, aber auch hinsichtlich Windhöffigkeit und der Flugzone der Bundeswehr. Diese Planungen würden etwa ein gutes Jahr in Anspruch nehmen, danach habe man aber relativ verlässliche Grundlagen für eine spätere Entscheidung im Gemeinderat, wo Windräder gebaut werden sollen und ob es letztlich zwei oder drei sein sollen, fasste Ellmer zusammen.

Bürgermeister Jürgen Galm betonte am Ende der Veranstaltung das große Mitspracherecht bei Planung, Bau und Betrieb, das die Zeag der Stadt Osterburken einräume. Das sei gut so. Der Zeag wäre beispielsweise ein Weiterverkauf der Anlagen nicht ohne Zustimmung der Stadt möglich.

In etwa vier bis fünf Jahren könnten sich zwei oder drei Windräder im Gewann "Metzgersbusch" drehen.