Doch nicht nur als Chef, sondern auch als Mensch bewies Rolf Trabold immer wieder, dass man auf ihn zählen kann und dass er das Herz am rechten Fleck hat. So initiierte er eine Vielzahl an Spendenaktionen – zuletzt für die Kleinen eines Kinderheims in der Ukraine, die durch den Angriffskrieg Putins viel erleiden mussten. Knapp 13.000 Euro kamen bei dieser Spendenaktion der Osterburkener Stadtbäckerei zusammen.

2001 übernahm dann sein Sohn Rolf Trabold die Bäckerei. Und dass er "richtig Gas gegeben hat", sieht man unter anderem an den beeindruckenden Zahlen: Unter seiner Führung wurden acht Geschäfte neu eröffnet. Inzwischen hat die Traditionsbäckerei zwölf Filialen in Osterburken, Möckmühl, Adelsheim, Mosbach, Westernhausen, Ravenstein, Seckach sowie Krautheim. Rolf Trabold beschäftigt aktuell 89 Mitarbeiter.

Osterburken. (ahn) "Ich kann es einfach nicht mehr machen. Es ist zu viel", meint Bäckermeister Rolf Trabold, der seit 21 Jahren die gleichnamige Stadtbäckerei in Osterburken und deren viele Außenstellen leitet. Doch damit ist es nun vorbei – "aus gesundheitlichen Gründen", wie er sagt. Damit geht zwar eine lange Familientradition zu Ende – Rolf Trabold führte das Familienunternehmen bereits in vierter Generation –, doch jedem Ende wohnt auch ein Anfang inne. So auch bei der Bäckerei Trabold. Denn Patrick Volk aus Schlierstadt, der einst bei Rolf Trabold gelernt hat, übernimmt nun die Geschicke der Bäckerei.

"Ich habe 21 Jahre lang richtig Gas gegeben", resümiert Rolf Trabold. Insgesamt arbeitet er schon seit 42 Jahren im Familienunternehmen. Sein Urgroßvater Leo Trabold hat im Jahr 1907 die Bäckerei gegründet. 1938 übernahm dessen Sohn Hermann Trabold die Führung der Bäckerei. Er wurde zu Beginn des Zweiten Weltkriegs eingezogen – und kehrte nie wieder zurück. Seine Frau Frieda Trabold übernahm erfolgreich die Geschicke der Bäckerei, bis sie 1954 den Bäckermeister Karl Gehrig heiratete, der dann die Leitung der Geschäfte innehatte. 1963 übernahm Paul Trabold, der Sohn von Hermann und Frieda Trabold, das Familienunternehmen. Dieses wurde unter seiner Regie weiter ausgebaut.

Doch auch für die Kindergärten vor Ort setzte er sich stets ein – und für den Bauwagen Hemsbach. "Vielen Dank an Ortsvorsteher Chris Groß für die gute Zusammenarbeit."

Und da er gerade schon beim Dankesagen ist, gilt sein Dank auch den Kunden und seinen Mitarbeitern. Und natürlich seiner Familie mit Ehefrau Susanne, Tochter Franca und Sohn Jeremy, die ihn tatkräftig unterstützen.

Doch auch mit ihrer Hilfe ist dem bald 59-jährigen Bäckermeister inzwischen alles zu viel. Corona und die durch den Ukraine-Krieg hervorgerufene Energiekostenexplosion tun da ihr Übriges. "Es war kein leichtes Jahr." Und auch die Rohstoffpreise sind gestiegen. "Ich zahle inzwischen für Mehl, Zucker und Fett 130 Prozent mehr. Vor diesem Hintergrund sind die Verkaufspreise hier in der Region noch human", so Trabold, der die Regierung kritisiert: "Ich bin maßlos von der Politik enttäuscht, da sie nichts für das Handwerk macht. Der Mittelstand wird ausgerottet."

Nun übernimmt zum 1. November Patrick Volk die Führung der Bäckerei. Rolf Trabold ist sich bewusst, dass mit seinem Aufhören "eine lange Tradition unter dem Namen Trabold zu Ende geht. Entsprechend schwer ist es mir auch gefallen. Aber wenn ich nicht mehr 100 Prozent geben kann, ziehe ich lieber einen Schlussstrich und übergebe die Geschäfte an jemanden, der die Bäckerei auch in- und auswendig kennt."

Denn schließlich hat Patrick Volk von 2000 bis 2003 bei Rolf Trabold gelernt. Bis 2011 war er bei der Stadtbäckerei, dann hat es ihn in die Metall-Industrie gezogen. "Dennoch war ich immer wieder in der Bäckerei und habe ausgeholfen. Das hat mir immer Spaß gemacht", so Volk. Vor einem Jahr habe Rolf Trabold dann gefragt, ob er nicht dauerhaft aushelfen möchte. "Im Lauf der Zeit haben sich dann Gespräche ergeben, dass ich den Laden übernehme", erklärt der 37-Jährige aus Schlierstadt.

Ganz zurückziehen will sich Rolf Trabold allerdings noch nicht. "Ich werde noch ein Jahr mitarbeiten und Patrick weiter einlernen, damit es einen fließenden Übergang gibt." Wie beide erklären, "wird sich ansonsten nicht ändern." Der Name, das Angebot, die Filialen und auch die Mitarbeiter bleiben die gleichen.

Seinem Nachfolger Patrick Volk wünscht Rolf Trabold alles Gute. "Ich hoffe, dass die Leute ihn gut aufnehmen."