Der Neubau des Ganztagsgymnasiums Osterburken, das größte Einzelbauvorhaben in der Geschichte des Landkreises, wird deutlich teurer als ursprünglich veranschlagt. Dies wurde jetzt in der Sitzung des Schul-, Kultur- und Partnerschaftsausschusses in Limbach bekannt gegeben, wo eine aktualisierte Kostenberechnung vorgestellt wurde. Foto: Andreas Hanel