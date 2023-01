Osterburken. (F) Live und in Präsenz fand in diesem Jahr wieder das Ordensfest des Elferrats der Stadt Osterburken in der Baulandhalle statt. Unter den Klängen des Narrhallamarsches und mit einem dreifach kräftigen "Borke Ahoi" eröffneten die beiden Präsidenten Marcel Zimmermann und Dominik Holderbach vor mehr als 200 "närrischen" Gästen – darunter die Gruppierungen der "Borkemer Faschenacht"

Weiterlesen mit + Lokale Themen + Hintergründe

+ Analysen

Meine RNZ+ Zugang zu allen Inhalten von RNZ+ und unserem exklusiven Trauerportal

Zugang zu allen Inhalten von RNZ+ und unserem exklusiven Trauerportal Top-Themen regional, aus Deutschland und der Welt

Top-Themen regional, aus Deutschland und der Welt Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ Angebot für Neukunden 0,99€ 1 Monat einmalig 0,99 €

danach 6,90 € pro Monat

Zugriff auf alle RNZ+ Artikel

inkl. gratis Live-App Jetzt kaufen Tagespass 1,99€ 24 Stunden alle RNZ+ Artikel lesen Jetzt Tagespass kaufen Sie sind schon Printabonnent? 5,30€ Digital Plus 5,30 € pro Monat

inkl. E-Paper

Alle RNZ+ Artikel & gratis Live-App Jetzt Digital Plus kaufen Oder finden Sie hier das passende Abo Shop Sie haben bereits ein Konto? Einloggen