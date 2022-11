Von Nadine Slaby

Obrigheim. Die geplanten Baugebiete beschäftigten den Obrigheimer Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung am vergangenen Donnerstag. Bereits in der Bürgerfragestunde war das Baugebiet Münchberg ein Thema. Der Bauträger rbs wave aus Stuttgart hatte Anrainer informiert, dass das Gebiet erneut überplant werde. Was es damit auf sich habe, wollte ein Bürger vom