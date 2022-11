Noch am selben Tag habe sich dann AZV-Geschäftsführer Bertram ter Horst bei ihr gemeldet, die beauftrage Fällung zugegeben und sich für das Missverständnis und den entstandenen Schaden entschuldigt. "Das Kind war da aber schon in den Brunnen gefallen. Er war sehr wütend, dass ich in der Zwischenzeit die Polizei gerufen hatte", meint Kaplan.

Angefangen hat die Auseinandersetzung mit einer Bagatelle. Mitte 2020 ließ der AZV einen Baum fällen, wobei eine kleine Laube, in der Kaplan einige Gartenwerkzeuge lagerte, kaputtgemacht wurde. Kaplan rief beim AZV an, "doch da wusste erst einmal niemand was von der Fällung, weshalb ich die Polizei gerufen habe", berichtet sie.

Von Caspar Oesterreich

Obrigheim. Die Geschichte ist verworren. Es geht um Schadensersatzforderungen, alten Bauschutt inklusive asbesthaltiger Eternitplatten, mehrere Zehntausend Euro und ein Kaufangebot für eine Fläche im Wasserschutzgebiet. Seit mehr als zwei Jahren liegt die Eigentümerin der Obrigheimer Minigolfanlage, Esra Kaplan, mit dem Abwasserzweckverband (AZV) Elz-Neckar im Clinch.

Kaplan fühlt sich von Gemeinde und Zweckverband ungerecht behandelt, "unter Druck gesetzt, gar schikaniert", weshalb sie sich an die RNZ gewandt habe. "Ich stehe kurz vor einem Nervenzusammenbruch", klagt die junge Krankenschwester aus Neckargemünd während des ersten Gesprächs.

Vor rund zehn Jahren habe sie die Minigolfanlage erworben, nachdem ihre Eltern dort lange Zeit den Betrieb geführt hatten. Im April 2020 pachtete Esra Kaplan selbst eine angrenzende Fläche vom AZV dazu, nachdem ihre Mutter eben jenen Pachtvertrag aus Altersgründen gekündigt hatte, und fand schließlich einen neuen Pächter für die Gaststätte. "Aber anstatt von der Gemeinde unterstützt zu werden, legt man mir seit zwei Jahren nur Steine in den Weg", erzählt Kaplan.

Die einzelnen Ereignisse hin zur Eskalation lassen sich nur noch schwer exakt rekonstruieren. Inzwischen haben beide Seiten einen Rechtsbeistand hinzugezogen. Die Aussagen der Streitparteien decken sich nicht in Gänze, wobei man sich beim AZV eher bedeckt hält. "Ich möchte eigentlich nicht viel sagen zu dem laufenden juristischen Verfahren", erklärt Bürgermeister Achim Walter, der auch Verbandsvorsitzender des AZV ist.

Angefangen hat die Auseinandersetzung mit einer Bagatelle. Mitte 2020 ließ der AZV einen Baum fällen, wobei eine kleine Laube, in der Kaplan einige Gartenwerkzeuge lagerte, kaputtgemacht wurde. Kaplan rief beim AZV an, "doch da wusste erst einmal niemand was von der Fällung, weshalb ich die Polizei gerufen habe", berichtet sie.

Noch am selben Tag habe sich dann AZV-Geschäftsführer Bertram ter Horst bei ihr gemeldet, die beauftrage Fällung zugegeben und sich für das Missverständnis und den entstandenen Schaden entschuldigt. "Das Kind war da aber schon in den Brunnen gefallen. Er war sehr wütend, dass ich in der Zwischenzeit die Polizei gerufen hatte", meint Kaplan.

Einige Tage später habe sie dann eine Aufforderung des AZV erreicht, die Vegetation auf dem gepachteten Grundstück zurückzuschneiden, was wiederum ihr Pächter gegen Erlassung einer Monatszahlung übernahm. "Dabei kam dann Bauschutt zu Tage und Herr ter Horst meinte, ich müsse den entsorgen, der sei illegal hier im Wasserschutzgebiet abgeladen worden", so Kaplan. "Das ist ja aber nicht mein Müll. Der liegt da sicherlich schon seit Jahrzehnten, und bezahlen kann ich das auch nicht, das kostet mehr als 10.000 Euro."

Auf dem großen Haufen Bauschutt fanden sich auch asbesthaltige Eternitplatten. Foto: Oesterreich

Weil sie sich weigerte, tätig zu werden, habe der AZV den Schutt im Spätsommer 2020 zu einem großen Haufen zusammenschieben lassen und ihr das Angebot gemacht, ein Teil ihres Grundstücks zu kaufen, damit Kaplan die Kosten der Entsorgung stemmen könne. "Darauf habe ich mich aber nicht eingelassen und auf mein Recht gepocht." In der Folge habe man ihr dann den Pachtvertrag gekündigt. "Und jetzt soll ich auch noch den Stromzähler der Gaststätte, der im angrenzenden Gebäude des Zweckverbandes ist, verlegen lassen, was mich Minimum 15.000 Euro kosten wird", sagt Kaplan. "Ich weiß langsam nicht mehr weiter, ich fühle mich wirklich schikaniert."

Nach der Kündigung des Pachtvertrages forderte Kaplan den AZV auf, das Gelände einzuzäunen, wobei einige der Minigolfbahnen beschädigt worden seien. Beim Treffen vor Ort zeigt sie auf große Brocken aus Beton, die man angeblich absichtlich auf die Bahnen neben dem Zaun geworfen habe. Auf dem etwa zwei Meter hohen Schutthaufen dahinter weist Kaplan außerdem auf ein paar Bruchstücke. "Das sind Eternitplatten, da ist Asbest drin." Dem AZV sei dies seit den Arbeiten im Sommer 2020 bekannt. Bestätigt wird das ein paar Minuten später am Handy auch von einem Dritten: Jemand, der bei den Arbeiten involviert gewesen sein soll, ist am anderen Ende der Leitung. Seinen Namen will er aber nicht öffentlich nennen.

Bürgermeister Achim Walter bestreitet auf RNZ-Anfrage dagegen, über die Eternitplatten informiert worden zu sein. Er sei mehrmals selbst vor Ort gewesen, aufgefallen sei ihm dabei nichts. Am Tag darauf meldet er sich nochmals in der Redaktion. "Wir waren jetzt noch einmal dort und haben tatsächlich einige Bruchstücke oben auf dem Haufen liegend gefunden und sofort entsorgt."

Er habe stets versucht, den Disput mit Kaplan zu schlichten, einvernehmliche Lösungen zu suchen, etwa durch das Kaufangebot, "das sogar an der oberen Wertgrenze lag". Seiner Meinung nach ist Kaplan als Pächterin auch Rechtsnachfolgerin geworden und damit für die Entsorgung des Schutts verantwortlich. Die Verlegung des Stromzählers sei notwendig, da dieser nicht mehr auf dem neuesten Stand der Technik und es auch schon zu einem Stromausfall gekommen sei. "Da habe ich am Wochenende alle Hebel in Bewegung gesetzt, dass in der Gaststätte wieder das Licht brennt. Aber wenn man sich bei allem anderen so querstellt, will ich auch keine weitere Rechtsbeziehung zu Frau Kaplan pflegen."

Kaplans Rechtsanwältin, Clara Lamadé von der gleichnamigen Kanzlei aus Neckargemünd, teilt mit: "Unstreitig befanden sich die Gegenstände, insbesondere der Bauschutt, bereits vor Vertragsschluss auf dem Grundstück des Abwasserzweckverbandes." Die Behauptung, "dass die Verpflichtung von Frau Kaplan auf einer Rechtsnachfolge beruht", sei nicht haltbar. "Rechtsgeschäftlich erfolgte vorliegend keine Einigung darüber, dass etwaige Hinterlassenschaften von Vorgängern zu beseitigen wären." In dem Pachtvertrag ist sogar niedergeschrieben, "dass die Vereinbarung nicht übertragbar ist und auch eine Erbfolge ausgeschlossen ist". Der AZV habe daher keinen Anspruch gegenüber ihrer Mandantin. Vielmehr müsse er für die Schäden an den Minigolfbahnen aufkommen.