Die Stände am Pferdemarkt lockten viele Besucher an. Foto: Marcus Deschner

Nach dem Spatenstich für die neue Kindertagesstätte "Abenteuerland" in der Nähe des Festgeländes (Bericht folgt) unternahm Christian Kehrer am Samstagmittag mit Stadtverordneten und Gästen einen Marktrundgang. Marktmeisterin Verena Schäfer berichtete eingangs, dass der Aufbau der Stände und Fahrgeschäfte "unglaublich reibungslos" verlaufen sei. Man habe viele treue Marktbeschicker, die genau wüssten, wo sie Hand anlegen müssen. Aber auch einige neue seien dabei. Eine wichtige Rolle beim Aufbau habe auch die Bauhofmannschaft um Leiter Gerd Köppel gespielt. Nur mit "Kleinigkeiten" habe man es bisher zu tun gehabt, wurde der Gruppe am DRK-Stand von den Rotkreuz-Helfern erläutert. Bei den Reitern hieß Vorsitzender Ronald Autenrieth die Gäste willkommen.

Von Marcus Deschner

Oberzent-Beerfelden. Zielsicher mit einem einzigen Hammerschlag trieb Hessens neuer Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) am Freitagabend zur Eröffnung des Beerfelder Pferdemarktes den Hahn ins erste Bierfass. Nachdem der Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr Schöllenbach mit einem Eröffnungsmarsch von der Oberzent Halle zur Professor-Walter-Hofmann Halle gezogen war, begrüßte Bürgermeister Christian Kehrer dort zahlreiche Gäste, darunter die Landtagsabgeordneten Sandra Funken (CDU), Moritz Promny (FDP), Rüdiger Holschuh (SPD) und Frank Diefenbach (Grüne) sowie Eberbachs Bürgermeister Peter Reichert.

Kehrer zeigte sich froh darüber, dass die Traditionsveranstaltung nach pandemiebedingter zweijähriger Pause endlich wieder stattfinden kann. Nach der Ehrung mehrerer Vereine, die Jubiläen gefeiert haben, stieg in der Halle eine große Mallorca-Party mit angesagten "Malle"-Stars. Auf dem Reitgelände lief derweil eine Reiterparty mit der Band "Franky’s Allstars".

Der Sonntag begann mit einem evangelischen Festgottesdienst, gestaltet von den Pfarrern Roland Bahre und Roger Frohmuth in der Oberzenthalle. Dort läuft auch seit Freitag die Oberzent-Expo "OX". Über 20 örtliche Händler und Dienstleister machen dabei mit und präsentieren ihre Angebotsvielfalt. Vertreten auf dem Marktgelände sind auch wieder Autohändler sowie eine Fahrzeug- und Geräteausstellung der Stadt Oberzent. Freilich gibt’s auch das übliche Jahrmarkt-Angebot wie Mode, Taschen, Geldbeutel, Nagelscheren, Kittelschürzen und mehr. Unter den Fahrgeschäften darf auf dem "Pferde-, Fohlen- und Zuchtviehmarkt", wie die offizielle Bezeichnung lautet, natürlich auch das Auto-Scooter nicht fehlen. Auch für das leibliche Wohl ist hinreichend gesorgt.

An allen Markttagen fanden Reit- und Springturniere sowie Dressurreiterprüfungen statt. Ein "Highlight" war die Mächtigkeitsspringprüfung am Samstagabend. Große Zuschauermengen versammelten sich am und ums Reitgelände in der Stried. Am gestrigen Sonntag ging’s um den Großen Preis der Stadt Beerfelden. Auch diese Springprüfung der Klasse S mit Stechen stieß auf großes Besucherinteresse.

Am heutigen Montag ist letztmals Marktzeit angesagt. Bereits um acht Uhr morgens erfolgt auf dem Reitgelände der Auftrieb der Tiere zur größten und vielseitigsten Tierzuchtschau Hessens. Die Verkaufs- und Fahrgeschäfte öffnen um 9 Uhr. Auf dem Reitgelände sind ab 10 Uhr ein Kälbervorführwettbewerb sowie eine Stuten- und Fohlenschau zu besichtigen. Dort ist für 12.30 Uhr auch ein Showprogramm vorgesehen. In der Festhalle läuft ab 10 Uhr ein Frühschoppen mit der Feuerwehrkapelle Beerfelden, ab 17 Uhr gibt’s dort Unterhaltung mit der Zwei-Mann-Band "Die Zwoa Spitzbuam". Zum Abschluss des 120. "Berfellemer Gailsmarikts" ist um 22.30 Uhr ein großes musiksynchronisiertes Feuerwerk zu erleben.