Oberzent. (pol/mare) Der 57-jährige Vermisste, der seit Mittwochmorgen verschwunden war, ist wieder aufgetaucht. Das teilt die Polizei mit.

Der Mann war zuletzt am Mittwochmorgen gegen 7.40 Uhr von einem Familienangehörigen gesehen worden. Seitdem fehlte von ihm jede Spur. An seiner Arbeitsstelle kam er nicht an.

Er wurde nun in einem Krankenhaus in Weinheim ausfindig gemacht, in dem er ärztlich behandelt wird.

Update: Mittwoch, 19. Oktober 2022, 16.17 Uhr