Von Carmen Oesterreich

Oberzent. Seit fünf Jahren gibt es die Stadt Oberzent. Sie ist mit einer Fläche von rund 165 Quadratkilometern die drittgrößte Stadt Hessens, hat jedoch lediglich 10.330 Einwohner und besteht aus 19 Stadtteilen. Für einen Bürgermeister ist das wohl Fluch und Segen zugleich, denn diese "große" Stadt braucht 15 Feuerwehren, 37 Sirenenanlagen, 28 Spielplätze, 15 Friedhöfe.

Sie hat ein Kanalnetz mit einer Länge von 170 Kilometern (das instand gehalten werden muss) und - wenn jedes Haus versorgt ist – 800 Kilometer Glasfaserkabel im Boden. Dies sind nur einige Beispiele, um die sich Bürgermeister Christian Kehrer, der Magistrat der Stadt sowie die 37 Stadtverordneten, zehn Stadträte und 80 Ortsbeiräte kümmern.

"Hört auf zu meckern und zu mosern und packt auch mit an", ruft Kehrer den Bürgern zu, die seiner Ansprache beim Neujahrsempfang lauschen. Umrahmt wird dieser durch Musik der Big Band Oberzent unter Leitung von Lothar Helm und der Bewirtung durch den MGV Sensbachtal.

Nimmt man die Stille der fast bis auf den letzten Platz gefüllten Alten Turnhalle während der 115 Seiten starken Präsentation des Bürgermeisters als Maßstab für das Interesse der Bürger an ihrer Stadt, so ist dieses riesig. Die von Christian Kehrer festgestellte Ungeduld und "immens hohe Erwartungshaltung" an die Stadtverwaltung könnte auch ein Indiz für wachsende Bürgerbeteiligung sein.

4380 Wahlberechtigte hatten am 6. März 2016 für den Zusammenschluss der Stadt Beerfelden mit den Gemeinden Hesseneck, Rothenberg und Sensbachtal zu einer Kommune gestimmt. Nun forderte Kehrer zum "Faktencheck" auf: "Haben Sie richtig entschieden?"

Dass viele dies beim anschließenden Sektumtrunk im Gespräch mit "ja" beantworteten, dafür lieferte Kehrer überzeugende Argumente: Finanzielle Besserstellung durch kommunalen Finanzausgleich, Einsparung von drei Bürgermeistergehältern sowie Entlastung beim Zins- und Tilgungsdienst.

Sparen und Investieren sei gleichermaßen notwendig, um die Attraktivität von Oberzent zu steigern, so Kehrer. Die versprochenen Ziele wurden und werden seiner Meinung nach erreicht, jedoch Schritt für Schritt, "eins nach dem anderen". Er nennt Fakten ...