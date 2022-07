Neckarwimmersbach. (fhs) Am Montag, Dienstag und Mittwoch sollten Neckarwimmersbacher Haushalte bei der Wasserentnahme aus der Leitung aufmerksam sein: losgelöste Teilchen könnten etwa in ihre Spül- oder Waschmaschine, Boiler, Durchlauferhitzer oder Filter kommen. Drei Tage reinigen die Stadtwerke (SWE) getrennt nach zwei Bereichen die Ortsnetzleitungen.

Ab Montag sollten Stadtwerkekunden wischen 9 und 17 Uhr vorsorglich (zuvor abgelassenes) Ersatzwasser bereitgestellt halten. Auf ihrer Webseite www.stadtwerke-eberbach.de informieren die Stadtwerke mit Karte und den eingezeichneten Farben Rot und Blau, wann welcher Bereich des Ortsteils betroffen ist: Die Rohrnetzspülung ist jeweils zwischen 9 und 17 Uhr und beginnt am Montag, 4. Juli, westlich von Bergheckenweg und Schwanheimer Straße bis Asternweg. In diesem Bereich wird auch noch am Dienstag gespült. Am Mittwoch folgt das verbliebene Areal östlich der Schwanheimer Straße sowie das gesamte südliche Gebiet von Ulmen- und Asternweg.

Bürger können Rückfragen an die Stadtwerke unter 06271/92090 stellen.