Zum Beispiel Luwa Krebs, die mit ihrer Mutter zur Börse gekommen ist: "Ich bin in der neunten Klasse und suche einen Ausbildungsplatz", sagt sie. "Die Dame am Stand der AOK war supernett, außerdem gibt es da eine gute Ausbildungsvergütung." Ihre Mutter ist mit dieser Berufswahl einverstanden und kommt gerne mit, wenn ihre Tochter sich informiert: "Sie fühlt sich wohler, wenn ich sie begleite, aber ich übe keinen Druck auf sie aus, sondern berate meine Tochter", sagt die Mutter.

Die Elektroinnung Neckar-Odenwald hat ein Ergometer mitgebracht, an dem zwei Glühlampen befestigt sind. "Damit können wir den Jugendlichen zeigen, dass eine Einrichtung zur Absicherung gegen Überstrom und Überspannung notwendig ist", sagt ein Mitarbeiter und weist auf die Bedeutung seines Berufs hin: "Elektriker werden immer gebraucht, gerade wenn sich die Art der Stromerzeugung aus Kohle, Gas und Kernkraft in Richtung Windkraft und Solarenergie ändert."

So vielfältig wie die Berufswünsche der beiden Jugendlichen ist auch das Angebot in der Pattberghalle : Säge- und Hämmergeräusche machen auf den Handwerksbereich aufmerksam, Ausstellungsstücke zeigen das breit gefächerte Angebot der industriellen Fertigung, der Dienstleistungssektor ist ebenfalls stark vertreten und im Foyer werben die gewerblichen Schulen für ihr Bildungsangebot.

Von Gabriele Eisner-Just

Neckarelz. "Ich war beim Unternehmen Hüller Hille, die waren sehr nett und kommunikativ", sagt Jovan Bojoc, der gerade aus der Neckarelzer Pattberghalle kommt. Der 15-jährige Achtklässler hat sich auf der Lehrstellenbörse über mögliche Berufe informiert. "Polizist wäre auch toll, das war mein Kindheitstraum", fügt er hinzu. Sein Freund Ahmad Hussein hat bei der Sparkasse nach einem Praktikumsplatz gefragt und möchte Bankkaufmann werden. "Ich finde es gut, dass man sich hier Berufe und Firmen anschauen kann", sagt er.

So vielfältig wie die Berufswünsche der beiden Jugendlichen ist auch das Angebot in der Pattberghalle: Säge- und Hämmergeräusche machen auf den Handwerksbereich aufmerksam, Ausstellungsstücke zeigen das breit gefächerte Angebot der industriellen Fertigung, der Dienstleistungssektor ist ebenfalls stark vertreten und im Foyer werben die gewerblichen Schulen für ihr Bildungsangebot.

Auch Obermeister Matthias Müller von der Innung Sanitär, Heizung, Klima ist von seinem Beruf überzeugt, zumal der Bereich zur kritischen Infrastruktur gehört: "Jeder Heizungskeller, aus dem wir gehen, spart CO2 ein", sagt er und lobt das Publikum der Lehrstellenbörse. "Es sind interessierte junge Leute, die nicht als Schulklasse hier durchgeschleust werden, sondern aus eigenem Antrieb kommen, oft mit den Eltern als Unterstützung. Das liegt auch daran, dass die Veranstaltung an einem Samstag stattfindet."

Guten Zulauf erfährt auch der Stand der Polizei: "Wir haben sehr viele Schülerinnen und Schüler hier am Stand, weil wir ein attraktiver Arbeitgeber mit vielen Möglichkeiten sind", sagt Milena Ohler. "Neben dem Streifendienst und den Kommissariaten gibt es die Wasserschutzpolizei, die Hundeführerstaffel und die berittene Polizei sowie MEK und SEK, das interessiert die jungen Leute", erklärt sie. Wobei der Alltag eines Polizisten nicht so dramatisch ist, wie eine Mutter es vermutet: "Sie müssen sportlich sein und die Rambos niederringen, gell?", fragt sie.

Auch die Industriebetriebe in der Neckar-Odenwald-Region wie Mosca, Weisshaar, Krauth Fahrscheinautomaten, MPDV oder Würth Logistik sind dankbar für die Möglichkeit, sich zu präsentieren und Kontakte zu interessierten Jugendlichen zu knüpfen. "Wir haben heute viele gute Gespräche und Anfragen, verteilt über den ganzen Vormittag, also eine sehr gute Veranstaltung", resümiert ein Mosca-Mitarbeiter. "Unser Azubi-Blog auf Instagram ist auch eine gute Kontaktmöglichkeit, wir möchten aber die ,echte’ Kommunikation bei einer Veranstaltung wie dieser nicht missen", fügt seine Kollegin Eileen Dank hinzu.

Ob Landratsamt, Stadtverwaltung und Finanzamt, Banken, Neckar-Odenwald-Kliniken oder Pflegedienst, Industrie oder Handwerk – das Angebot ist so breit aufgestellt, dass fast jede und jeder Jugendliche etwas Interessantes finden kann. Manche sind schon einen Schritt weiter und wissen, in welche Richtung es gehen soll – Fachinformatik will Nocera zu seinem Beruf machen, Emiran kann sich eine Stelle als KFZ-Mechaniker vorstellen und nur eine aus der Clique sagt, dass gar kein Angebot sie angesprochen und interessiert hat. "Viele junge Menschen sind noch orientierungslos, weil es so viele Möglichkeiten gibt, seit Neuem beispielsweise ein duales Studium an der Hochschule als Konkurrenz zur Dualen Hochschule", sagt Volker Thienel von der Bundesagentur für Arbeit. "Da ist es wichtig, Hilfestellungen zu geben."

Und wie sieht es mit der Verteilung von jungen Frauen und Männern auf die Berufe aus? "Es gibt mittlerweile eine bezahlte Erzieherausbildung, dennoch haben wir kaum junge Männer in diesen Ausbildungen", sagt Gregor Sczepanek von der Augusta-Bender-Schule. Lehrer Christian Volpp fügt hinzu: "Wir haben etwa zehn Prozent Schülerinnen an der Gewerbeschule, aber die sind voller Überzeugung bei uns." Bleibt also noch eine Menge Info- und Überzeugungsarbeit zu leisten, damit jede und jeder den Beruf findet, der zu ihm oder ihr passt. Am besten wieder bei einer Lehrstellenbörse.