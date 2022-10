Von Ursula Brinkmann

Neckarelz. Der große Kran ist noch von Weitem zu sehen, doch die Holzkonstruktion fürs leicht geneigte Pultdach steht. Zeit für das zweite Richtfest am Johanniter-Seniorenhaus "Tannenhof" in Neckarelz. Mit ihm geht der zweite Bauabschnitt in die Endphase, erhält die Pflegeeinrichtung 20 zusätzliche (zu 70 vorhandenen) vollstationäre Pflegeplätze, zehn