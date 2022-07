> Mosbacher Sommer: Die Open-Air Veranstaltungsreihe "Mosbacher Sommer" ist aus dem kulturellen Leben in Mosbach und der Region nicht mehr wegzudenken. Bis 11. September garantiert die Stadt Mosbach ein abwechslungsreiches Kulturprogramm für alle Altersstufen: Kabarett, Kunstausstellungen, das Open Air-Kino, Theater für Groß und Klein und vielfältige Musik von Klassik über Rock bis hin zur Volksmusik. Das Eröffnungskonzert steigt am Samstag mit der Band "Unojah", die für die Band "Fatcat" eingesprungen ist, da deren Sänger erkrankt ist.

> "Nacht der Bars" Limbach: Auf eine Alaska-, Cocktail- und Stößchen-Bar, Bierbrunnen, VIP-Lounge und Buzzer-Bar, heiße Musik von DJ "Tomminger" und "Generation-Sounds" sowie vieles mehr dürfen sich alle Fans der "Nacht der Bars" des Limbacher Musikvereins am Samstag ab 20.30 Uhr freuen. Und wer schon am Freitag Lust und Laune auf ein Schwätzchen mit guten Freunden, beste Live-Musik von "Rusty Move" sowie dem Limbacher Coversänger Ken Zimmermann und das eine oder andere Tänzchen zwischendurch hat, der ist beim Musikverein ab 18 Uhr im großen Festzelt hinter der Mehrzweckhalle bestens aufgehoben.

> SWW Open Walldürn: Einen guten Grund, sich einmal wieder den schönen Seiten des Lebens zu widmen und aufzutanken bieten die Stadtwerke Walldürn am Samstag bei den 2. SWW Open mit Live-Musik auf dem Werksgelände: Die Bands "Black Shuck" – eine etablierte Walldürner Band – und "Good man gone bad" – frischer Wind aus dem Stuttgarter Raum – werden für beste Stimmung im Werkshof sorgen. Einlass ist ab 18 Uhr, die Live-Musik spielt von 19 bis 24 Uhr, der Eintritt ist frei.

> Grünkernfest Gottersdorf: Das große Jahresfest des Odenwälder Freilandmuseums findet am Sonntag von 10 bis 18 Uhr statt. An diesem Tag wird das Museums-Grünkernfeld auf traditionelle Weise abgeerntet und der unreife Dinkel in der historischen Grünkerndarre aus Sindolsheim geröstet. Unverwechselbar hängt der süßliche Geruch in der Luft. In der Dreschhalle gibt es Grünkerngerichte, solange der Vorrat reicht. Und wer mag, probiert das Ernten mit der Sichel selbst aus. Außerdem gibt es Handwerker-Vorführungen, ein Kinderprogramm sowie um 10.30 Uhr eine Kräuterführung.

> Kurparkfest mit Illumination Bad Mergentheim: Nun ist es endlich wieder soweit: am Samstag findet ab 15 Uhr das große Kurparkfest mit abendlicher Illumination statt. Es gehört zu den beliebtesten Veranstaltungen in Bad Mergentheim und Umgebung und ist aus dem Programmkalender nicht mehr wegzudenken. Fast 15.000 Kerzen leuchten in allen Farben auf den Wiesen und verwandeln den Kurpark in eine fantastische leuchtende Welt. Ein buntes Programm vertreibt ab 15 Uhr die Wartezeit, bis am Abend der Kurpark im Schein der bunten Lichter erstrahlt. Für die richtige Partystimmung sorgen verschiedene Bands auf insgesamt vier Bühnen mit Rock, Pop, Evergreens und klassischen Klängen. Auch das kulinarische Angebot lässt über süßen Leckereien bis hin zu herzhaften Kleinigkeiten und Gerichten für den großen Hunger keine Wünsche offen. Und auch an die kleinen Gäste ist gedacht: bei Kinderschminken über eine Hüpfburg bis hin zur Kindereisenbahn wird sicher keine Langeweile aufkommen.

> "Rammstein Tribute Show", Doro und "Barclay James Harvest" Burg Wertheim: Am Wochenende wird die Burg in Wertheim zur Konzertbühne. Den Anfang machen am Freitag "Stahlzeit", die Nummer 1 unter den Tribute Shows. Die Band zollt mit einer gigantischen neuen Show den Originalen Tribut und verneigt sich vor dem Kunstwerk "Rammstein". Am Samstag kehrt die "Queen of Metal" zurück auf die Burg. Neben einer atemberaubenden Kulisse erwarten die Konzertbesucher die besten Songs aus der 30-jährigen Bandgeschichte von Doro Pesch. Am Sonntag begeistern "Barclay James Harvest" mit schwermütigem Classic-Rock und esoterischen Sphärenklängen. Durch ihre grandiosen Live-Auftritte und Hits wie "Hymn" wurde die Band zu Superstars. Die Konzerte beginnen um 20 Uhr, Karten gibt es bei allen bekannten Vorverkaufsstellen und online unter www.reservix.de.

> Feste in der Region: Folgende Feste freuen sich auf zahlreiche Besucher an diesem Wochenende: In Großeicholzheim feiert der Sportverein nachträglich sein 100-jähriges Bestehen. Den Anfang macht am Freitag ab 19 Uhr die Folk-Rock-Polka-Band "Hiss" gefolgt von "Feez". Am Samstag regiert ab 13 Uhr König Fußball, bevor abends ab 21 Uhr die "Welcome-Sommer-Party" mit DJ Pasc steigt. Den Auftakt am Sonntag bildet der ökumenische Gottesdienst um 10.30 Uhr, ehe dann mittags sowie am Montag ab 18 Uhr Fußballspiele stattfinden. In Scheidental gibt es Sport und Unterhaltung über vier Festtage. Am Freitag gibt es ab 20.30 Uhr bei freiem Eintritt ein Kabarett-Programm "Weibsleit" mit Roswitha Scherer (ehemalige "Moskitos"), am Samstag steigt um 20.30 Uhr eine Rock-Party mit "Borderline", zum Ausklang gibt es am Montag ab ab 15 Uhr ein Kindernachmittag sowie ab 20.30 Uhr Stimmung und Unterhaltung mit den "Schloßauer Musikanten". In Waldhausen steigt zum Auftakt des Sportfestes am Freitag eine Oldie-Night mit "Mahlwerk". Am Samstag finden ab 16 Uhr die "Game of Thrones", die Gaudispiele um den Thron, statt. Anschließend ist eine Karaokeparty geplant, und ein DJ wird für Tanzmusik sorgen. Den Sportfestbetrieb wird am Sonntag um 10 Uhr eröffnet, am Montag bietet der Verein ab 11.30 Uhr Mittagessen im Festzelt an, der Kindernachmittag beginnt um 14.30 Uhr. Der Musikverein Höpfingen begeht in diesem Jahr sein 125-jähriges Bestehen und feiert dies am Samstag und Sonntag am Areal der Musikscheune mit einem Musikfest. Starten wird der Festsamstag mit einem Spielenachmittag ab 15.30 Uhr. Am Abend um 18.30 Uhr eröffnen über 100 Musiker befreundeter Musikvereine mit einem gemeinsamen großen Umzug in Marschformation von der Schule bis zur Musikscheune den Festabend. Der Sonntag startet um 10 Uhr mit einem Wortgottesdienst an der Musikscheune, der Festausklang erfolgt ab 18 Uhr mit dem Musiker- und Künstlerstammtisch. Die Narrenzunft "Rouschebercher Milchsäuli" veranstaltet am Samstag ab 15 Uhr auf dem Schulhof in Rosenberg ihr erstes Sommerfest mit einem bunten Programm für alle Generationen. Das bunte Sommerfestprogramm sieht unter anderem Auftritte der NZRM-Tanzgruppen und eine Ortsrallye vor.