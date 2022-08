Neckar-Odenwald-Kreis. (pm) Die aktuelle weltpolitische Lage, die befürchtete Energieknappheit und die angespannte Rohstoffversorgungslage der Papierindustrie haben in Summe eine sehr starke Nachfrage nach Laubholz, insbesondere nach Buche, ausgelöst. Dietmar Hellmann, Leiter des Forstbezirks Odenwald in Schwarzach und zuständig für die Bewirtschaftung des Staatswaldes zwischen Mannheim und Wertheim, befürchtet, dass die aktuelle Nachfrage aller Voraussicht nach nicht in vollem Umfang bedient werden kann. "Wir sind bestrebt, Lösungen für alle Kunden zu finden" erklärt Myriam Maldacker, in der Forstbezirksleitung für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig.

Bestellungen für Brennholz, das bereits am Waldweg auf sogenannten Poltern aufgeschichtet zur Weiterverarbeitung bereit liegt, sollen vorwiegend über das Onlineportal auf der Internetseite von ForstBW (www.forstbw.de) erfolgen. Welches Revier für den Kunden in Frage kommt, ist einer interaktiven Karte auf der Webseite zu entnehmen. Bestimmte Reviere sind zum jetzigen Zeitpunkt bereits ausverkauft. Je nach Verlauf des Einschlags ist es aber möglich, dass ab Beginn des neuen Jahres nochmals überschaubare Mengen zur Verfügung stehen.

Pro Kunde nur 10 Festmeter

Die mögliche Bestellmenge wurde im Forstbezirk Odenwald allerdings reguliert, so Myriam Maldacker: "Aufgrund der enormen Nachfrage werden pro Kunde maximal 10 Festmeter abgegeben." Diese Menge ergibt ca. 14 Ster gestapelte Scheite oder 25 Schüttraummeter und reicht für die Beheizung einer Wohnfläche von immerhin ca. 140 Quadratmeter. "Mit der Mengenbegrenzung soll Hamsterkäufen vorgebeugt und das begrenzte Sortiment Polterholz an möglichst viele Kunden verteilt werden", so Maldacker weiter. Die Forstleute in Schwarzach befürchten nämlich, dass das Brennholz nun ähnlich wie Toilettenpapier in der Coronapandemie gehamstert werden könnte.

Vermarktet werden neben der Buche auch Esche und sonstiges Hartlaubholz wie Ahorn, Eiche, Kirsche sowie Weichlaubholz. "Vor allem die Nachfrage nach Buche ist völlig überzeichnet", erläutert Myriam Maldacker die Situation am Laubholzmarkt. "Allerdings haben andere Laubholzarten durchaus Heizwerte, die mit der Buche absolut vergleichbar sind. Die manchmal etwas schwerere Spaltarbeit berücksichtigen wir aber durch günstigere Preise bei diesen Sortimenten." Die Empfehlung lautet, in schwierigen Zeiten bezüglich der Holzart nicht zu wählerisch zu sein.

Schlagräume bestellen

Darüber ...