Mosbach. (lra) Die digitale Medienlandschaft wandelt sich ständig. Social-Media-Plattformen wie TikTok und Snapchat erobern immer schneller den Alltag von Jugendlichen und Kindern im Neckar-Odenwald-Kreis. Gerade Eltern stehen dabei vor der wachsenden Herausforderung, nicht zu wissen, was der eigene Nachwuchs da eigentlich so macht. Der gelernte Sozialpädagoge und Sozialmanager Clemens Beisel bietet dazu Erziehungsberechtigten Unterstützung an und stellte sein Angebot im Rahmen einer gemeinsamen Auftaktveranstaltung der Suchtkoordinatorin des Landratsamts und des Vereins Sicherer Neckar-Odenwald-Kreis im Landratsamt vor.

Landrat Dr. Achim Brötel begrüßte die zahlreichen Gäste und betonte eingangs: "Auch ein so unscheinbares technisches Gerät wie das Smartphone hat durchaus ein beachtliches Suchtpotenzial." Nach einem Grußwort von Achim Küller, Leiter des Polizeireviers Mosbach, stieg Clemens Beisel mit seinem Fachvortrag "Smartphone, soziale Medien & Co." in die Thematik ein und gab dabei einen Einblick in die mediale Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen. Dabei beleuchtete er aktuelle Serienphänomene wie "Squid Game" (Netflix) sowie beliebte Apps, unter anderem WhatsApp, genauer, ehe er auf die Risiken des dauerhaften Medienkonsums einging. "Jugendliche trennen nicht mehr zwischen online und offline", stellte Beisel fest.

Um den Risiken entgegenzuwirken, entwickelte Clemens Beisel während der Corona-Pandemie ein unterstützendes Werkzeug, das monatlich von rund 25.000 Menschen gestreamt wird: In 14 kompakt-informativen Einheiten erhalten Eltern dabei hilfreiche Informationen zur Medienerziehung. Anhand konkreter Tipps und Tricks wird gezeigt, wie Eltern digitale Mediennutzung zu Hause gesund begleiten können. Der "Digitale Elternabend" ist im Schuljahr 2022/23 für alle Schulen, Beratungsstellen und sozialen Einrichtungen im Kreis dank Unterstützung des Fördervereins Sicherer Neckar-Odenwald-Kreis kostenfrei. Den Zugang gibt es über die Ansprechpartner der Institutionen.

Info: Weitere Informationen zum Thema gibt’s unter www.neckar-odenwald-kreis.de/suchtkoordination