Passend zum Präsentationsort Buchen (die RNZ berichtete) erfährt man von drei bis heute aktuellen Themen: "Naturkatastrophen, Missachtung der Menschenrechte und Inflation", zählte Mitherausgeber Gerhard Layer – in Personalunion auch langjähriger Redakteur des Kalenders – auf. 200 Buchener Bürger wurden im Jahr 1732 von der großen Flutwelle des Michaelishochwassers getroffen. Rund 80 Jahre nach den ersten Massentötungen in Grafeneck wurde nun im Buchener Raum die Geschichte der NS-Euthanasie aufgearbeitet. "Die Zahlen werden immer größer", heißt es im Artikel über die Hyperinflation von 1923. Kommt einem manches bekannt vor, wenn auch aus anderen Kontexten …

Frei nach Lust und Laune geschieht auch das Anpirschen an das Kalenderobjekt: häppchenweise beim Durchblättern und Hängenbleiben oder ganz gezielt nach Themen oder Orten suchend. Hier wird sicher jeder fündig. Denn die 80 Beiträge sind zeitlich und inhaltlich weit gestreut. Auch Kurpfälzisch wird wieder "gebabbelt" und gedichtet. Zu den Sagen gesellt sich diesmal sogar noch ein Heimatmärchen.

Häufig spielt auch die Landschaft – ob Naturraum, Dorf oder Stadt – eine ganz besondere Rolle. Sie ist mehr als nur ein austauschbarer "Hintergrund". Ähnlich, wie Regionalkrimis idealerweise durch ihren Handlungsort eine weitere Dimension erhalten, geht es hier mit der Regionalgeschichte: Sie wird direkt erlebbar. Zudem sind die beschriebenen Orte gar nicht so weit vom Leser entfernt. Man könnte hinfahren, war schon mal dort, oder lebt genau da.

Im 304 Seiten dicken, fast noch druckfrischen Werk "Unser Land 2023" berichten 70 ehrenamtliche Autorinnen und Autoren am liebsten von Menschen von hier. Diese erlebten in mal näheren, mal ferneren Zeiten Außergewöhnliches oder Alltägliches, Erfreuliches oder Abscheuliches, Wunderbares oder Tragisches. Ob sie Fabriken aufbauten oder als lokale Handwerker echte Originale waren, ob sie vertrieben wurden oder "nur" vor einer Seuche oder Katastrophe flohen – immer blinkt dahinter die "conditio humana" auf, die Umstände des Menschseins.

Von Peter Lahr

Neckar-Odenwald-Kreis. Es ist vielleicht das größte Verdienst des RNZ-Heimatkalenders "Unser Land", dass er Geschichte nicht als etwas Abgehobenes, Abstraktes begreift – inklusive auswendig zu lernende Jahreszeiten. Wie es der Untertitel verspricht, wird hier schwerpunktmäßig die Regionalgeschichte vom Neckartal, Odenwald, Bauland und Kraichgau aus einem explizit menschlichen Blickwinkel dargestellt.

150. Jubiläum feiert nicht nur die einstige "Speise-, Wein- und Bierwirthschaft Wilder Mann" in Obrigheim. Auch die Geschichte der Mosbacher (und Dallauer) Firma Spitzer begann 1872. Vor 130 Jahren begrüßten Böllerschüsse den ersten Zug, der an der frisch eröffneten Bahnstation Obrigheim hielt. Windkraft nutzte bereits 1907 der Hettinger Schmiedemeister Konrad Meyer für seine Maschinen. Eine andere Maschine entwickelte ein Auswanderer: der aus Hardheim stammende "Fahrradbaron" Ignaz Schwinn, der vor 75 Jahren in den USA starb. Für Biker ist der Markenname bis heute eine "Ikone".

Dass mancher Städter – natürlich völlig zu Unrecht – von "Badisch Sibirien" spricht, wenn er sich dem Odenwald oder Bauland nähert, auch diesem lang gehegten Vorurteil geht der neue Heimatkalender auf den Grund. Immerhin feiern die Schlossfestspiele in Zwingenberg ihr 40. Jubiläum. Eher unbekannt war dagegen das Schicksal von elsässischen Lehrern, die während des Zweiten Weltkriegs unfreiwillig in den badischen Schuldienst versetzt wurden.

Ebenfalls völlig zu Unrecht gelang der Wiedehopf, Vogel des Jahres 2022, zu seinem üblen Ruf. Er stinke und würde das eigene Nest mit Kot beschmutzen, hieß es. Wie es dazu kommen konnte, erklärt "Unser Land 2023". Naturgeschichtliche Betrachtungen führen an den Roberner See, den Weisbach oder den Neckarstrand. Kein Wunder, dass zum Finale sogar die (Stuppacher) Madonna lächelt.

Apropos Kunst vor Ort: Da besteht die Einladung, den "Odenwald-Maler" Arthur Grimm in einer neuen Gesamtausgabe zu entdecken. Eine schöne Metamorphose erlebte auch das Mosbacher Domizil des Kunstvereins Neckar Odenwald: Es wurde vor 200 Jahren als Schlachthaus errichtet. Ende gut, alles gut – fast so schön wie im Märchen.

Info: "Unser Land 2023", Heimatkalender für Neckartal, Odenwald, Bauland und Kraichgau, 304 Seiten, Paperback, Heidelberg, 2022, ISBN 978-3-936866-73-5. Ab sofort im örtlichen Buchhandel und an allen RNZ-Geschäftsstellen erhältlich.